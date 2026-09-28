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Wpływali na wynik przetargów, są milionowe kary. "Następnym razem jak zadzwonię, to wy ustąpicie"

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Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował sposób, w jaki część firm ubiegała się o kontrakty w przetargach organizowanych przez PGE Dystrybucja. Według urzędu przedsiębiorcy mieli uzgadniać między sobą warunki udziału w postępowaniach, co mogło wpływać na ich wyniki.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 13,5 mln zł kar na uczestników przetargów organizowanych przez PGE Dystrybucja - podał urząd w komunikacie. W tym za:

  • zmowę w przetargu na przebudowę infrastruktury sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Garwolin-Żelechów. Suma kar wyniosła 3 419 938,78 zł. Sankcje na uczestników porozumienia: EnergoTech 590 656,16 zł, Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra 747 467,75 zł, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kurpiewski 2 081 814,87 zł;
  • zmowę w przetargach na budowę punktów łącznikowych sterowanych radiowo. Suma kar wyniosła 10 176 777,57 zł. Sankcje na uczestników porozumienia: ZPUE 7 642 588,80 zł, EnergoTech 463 074,43 zł, Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra 460 440,13 zł, Ekto 302 358,71 zł, Elmo 605 265,70 zł, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Farad 703 049.

"Następnym razem jak zadzwonię, to wy ustąpicie - między innymi tymi słowami jeden z uczestników niedozwolonego porozumienia wpływał na wynik przetargu" - podał urząd.

Prezes UOKiK: zmowy przetargowe są bardzo szkodliwe dla gospodarki

UOKiK "stwierdził, że przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia na budowę lub przebudowę elementów infrastruktury sieci elektroenergetycznej, w tym punktów łącznikowych i rozłącznikowych, uzgadniali warunki składanych ofert lub sposób swojego zachowania". Wpłynęli w ten sposób na wynik 11 przetargów, które organizowała PGE Dystrybucja.

"O wyborze wykonawcy zdecydować miała najlepsza oferta złożona w aukcji elektronicznej, tymczasem to uczestnicy przetargu ustalali między sobą, kto ma wygrać" - czytamy w komunikacie urzędu.

- Przedsiębiorcy mieli świadomość, że postępują niezgodnie z prawem. Bardzo często kontaktowali się ze sobą telefonicznie, aby rozdzielać między siebie kolejne przetargi. Każdy z nich najpóźniej w dniu aukcji elektronicznych wiedział, kto "wygra" - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

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Jak zaznaczył, "zmowy przetargowe są bardzo szkodliwe dla gospodarki. Przedsiębiorcy powinni działać samodzielnie i uczciwie konkurować o zamówienia publiczne".

Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcy mają możliwość odwołania się do sądu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UOKiK
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