"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową

shutterstock_2402485723
Play ukarany przez UOKiK. Prezes Tomasz Chróstny o decyzji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dystrybutora wyposażenia łazienkowego Oltens 1 karą w wysokości ponad 256 tysięcy złotych za zmowę cenową. Ponadto dwie osoby zarządzające spółką zapłacą łącznie prawie 65,8 tysięcy złotych.

"Spółka Oltens 1 – dystrybutor wyposażenia łazienkowego marki Oltens – przez co najmniej kilkanaście miesięcy narzucała sklepom internetowym minimalne ceny odsprzedaży swoich produktów. Oznaczało to, że niezależni sprzedawcy nie mogli konkurować ceną, a konsumenci - kupić taniej w sieci. System był skrupulatnie nadzorowany, a za złamanie ustaleń groziły upomnienia, wykluczenie z promocji, a nawet blokada dostępu do platformy zakupowej. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył kary pieniężne na spółkę oraz dwie osoby nią zarządzające" – podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w środowym komunikacie.

Program łagodzenia zastosowany

UOKiK wyjaśnił, że maksymalne kary za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynoszą 10 proc. rocznego obrotu dla firmy i 2 miliony zł dla menedżerów, jednak kar maksymalnych można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze "świadka koronnego" z prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

"W sprawie Oltens 1 Prezes UOKiK zastosował program łagodzenia kar (leniency) – dzięki przekazaniu istotnych dowodów i współpracy z Urzędem spółce oraz dwóm osobom zarządzającym obniżono kary o 45 proc. Spółka zapłaci 256 300 zł zamiast 466 000 zł, Ewa Wojciechowska – 28 779 zł, a Mariusz Biegański – 37 001 zł" – podał UOKiK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2279231855
Kara dla wielkiego banku. "To mogło podnosić koszty kredytu"
Pieniądze
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
Handel
smartphone, smartfon, telefon
Miało być taniej, wyszło drożej. Regulator nakazuje zwrot

"Sugerowana cena nie może być kagańcem"

Urząd poinformował, że firma Oltens 1 sprzedawała wyposażenie sanitarne innym przedsiębiorcom, tzw. partnerom, którzy oferowali produkty m.in. w sklepach internetowych. Cenniki spółki zawierały m.in. pozycję "sugerowana cena sprzedaży detalicznej netto/brutto", która – według UOKiK - w praktyce oznaczała minimalną cenę sprzedaży w internecie. W komunikacie podano, że spółka chciała "ujednolicić ceny w sklepach stacjonarnych oraz internetowych" i nie dopuścić, aby klienci widzieli inne kwoty niż w tradycyjnym salonie z ekspozycją. W ocenie urzędu sprawiło to, że konsumenci zostali pozbawieni potencjalnej korzyści z zakupów online, czyli możliwości znalezienia tego samego produktu w niższej cenie.

"Sugerowana cena detaliczna może być podpowiedzią, ale nie kagańcem dla sprzedawców. Jeśli za obniżenie ceny sklepom grozi blokada dostaw czy wykluczenie z promocji, to już nie jest sugestia, tylko niedozwolone ograniczanie konkurencji pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami. To proste – sklepy powinny swobodnie konkurować między sobą ceną, zaś konsumenci mieli wybór i mogli kupować taniej" – poinformował cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Konektus Photo/Shutterstock

UOKiK
