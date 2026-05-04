Wysoka kara dla producentów podłóg. Spółka zapowiada odwołanie Alicja Skiba |

Zdaniem UOKiK, niedozwolone porozumienie trwało od marca 2019 r. do kwietnia 2024 r. Dotyczyło sprzedaży paneli winylowych, podkładów pod panele winylowe i laminowane, listew przypodłogowych oraz profili podłogowych produkowanych przez spółkę Decora. Duża część dowodów została zdobyta podczas przeszukania w siedzibach firm - podał Urząd.

Narzucanie cen detalicznych

"Przez ponad pięć lat nie można było kupić paneli podłogowych i akcesoriów do nich z oferty Decora taniej niż w cenach ustalonych przez uczestników zmowy. To oznacza, że osoby, które w tym czasie urządzały lub remontowały mieszkania i domy - przepłacały. Za zmowę cenową i podział rynku nałożyłem prawie 34 mln zł kar" - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Urząd podał, że Decora narzucała swoim kontrahentom – sprzedawcom hurtowym i detalicznym - ceny detaliczne sprzedaży paneli i akcesoriów. Przekazywała im cenniki, które musieli stosować.

Podział rynku przez spółki

"Drugą praktyką niezgodną z prawem, obok zmowy cenowej, był podział rynku. Decora i Bel-Pol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Bel-Pol miał nie sprzedawać paneli podłogowych oraz akcesoriów do paneli podłogowych przedsiębiorcom, którzy nabywali je od Decora. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać od kogo kupią produkty" - dodał UOKiK.

W trakcie postępowania Bel-Pol złożył wniosek o objęcie programem łagodzenia kar. W związku z tym UOKiK obniżył kary dla Bel-Pol i menedżera tej firmy o 50 proc.

Stanowisko Decory

Decora podała wcześniej, że UOKiK uznał niektóre działania spółki za praktykę ograniczającą konkurencję i nałożył na nią ponad 28 mln zł kary.

Zarząd Decory nie zgadza się z przedstawioną przez UOKiK oceną sytuacji. "Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej środka zaskarżenia i wnieść odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa" - napisała spółka w komunikacie.

Postępowanie od 2025 r.

W ubiegłym roku w maju UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciwko spółkom Decora i Bel-Pol oraz dwóm menadżerom z tych firm. Zarzuty dotyczyły zmowy cenowej i podziału rynku. Decora przekazała wówczas, że przestrzega przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji.

Decora to producent podłóg winylowych i akcesoriów do nich, takich jak podkłady, listwy i profile.

Bel-Pol to sprzedawca drzwi, podłóg i innych elementów wyposażenia mieszkań i domów.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do spółki Bel-Pol. Będziemy aktualizować artykuł na bieżąco.

