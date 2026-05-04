Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Matura 2026. Mamy arkusze z języka polskiego
Matura 2026. Mamy arkusze z języka polskiego
Z kraju

Wysoka kara dla producentów podłóg. Spółka zapowiada odwołanie

|
shutterstock_2136269951
Rosati do klientów Zondacrypto: zawiadomić UOKiK, prokuraturę i estoński nadzór
Źródło: TVN24
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na spółki w branży meblarskiej Decora i Bel-Pol oraz dwóch menedżerów z tych firm o łącznej wartości prawie 34 milionów złotych. Podmioty zostały oskarżone o zmowę cenową i ustalenie podziału rynku. Decora zapowiedziała odwołanie od decyzji.

Zdaniem UOKiK, niedozwolone porozumienie trwało od marca 2019 r. do kwietnia 2024 r. Dotyczyło sprzedaży paneli winylowych, podkładów pod panele winylowe i laminowane, listew przypodłogowych oraz profili podłogowych produkowanych przez spółkę Decora. Duża część dowodów została zdobyta podczas przeszukania w siedzibach firm - podał Urząd.

Narzucanie cen detalicznych

"Przez ponad pięć lat nie można było kupić paneli podłogowych i akcesoriów do nich z oferty Decora taniej niż w cenach ustalonych przez uczestników zmowy. To oznacza, że osoby, które w tym czasie urządzały lub remontowały mieszkania i domy - przepłacały. Za zmowę cenową i podział rynku nałożyłem prawie 34 mln zł kar" - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Urząd podał, że Decora narzucała swoim kontrahentom – sprzedawcom hurtowym i detalicznym - ceny detaliczne sprzedaży paneli i akcesoriów. Przekazywała im cenniki, które musieli stosować.

Podział rynku przez spółki

"Drugą praktyką niezgodną z prawem, obok zmowy cenowej, był podział rynku. Decora i Bel-Pol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Bel-Pol miał nie sprzedawać paneli podłogowych oraz akcesoriów do paneli podłogowych przedsiębiorcom, którzy nabywali je od Decora. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać od kogo kupią produkty" - dodał UOKiK.

W trakcie postępowania Bel-Pol złożył wniosek o objęcie programem łagodzenia kar. W związku z tym UOKiK obniżył kary dla Bel-Pol i menedżera tej firmy o 50 proc.

Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKiK
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKiK

Stanowisko Decory

Decora podała wcześniej, że UOKiK uznał niektóre działania spółki za praktykę ograniczającą konkurencję i nałożył na nią ponad 28 mln zł kary.

Zarząd Decory nie zgadza się z przedstawioną przez UOKiK oceną sytuacji. "Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej środka zaskarżenia i wnieść odwołanie od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa" - napisała spółka w komunikacie.

Postępowanie od 2025 r.

W ubiegłym roku w maju UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciwko spółkom Decora i Bel-Pol oraz dwóm menadżerom z tych firm. Zarzuty dotyczyły zmowy cenowej i podziału rynku. Decora przekazała wówczas, że przestrzega przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji.

Decora to producent podłóg winylowych i akcesoriów do nich, takich jak podkłady, listwy i profile.

Bel-Pol to sprzedawca drzwi, podłóg i innych elementów wyposażenia mieszkań i domów.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do spółki Bel-Pol. Będziemy aktualizować artykuł na bieżąco.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
UOKiK
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Inspekcja pracy bije na alarm. "Takich zdarzeń jest ciągle za dużo"
Dla pracownika
Bombaj, Indie, 03.08.05. Kolejka po jedzenie i wodę w Bombaju
Najbardziej ucierpią kobiety. Prognozy nie dają nadziei
Ze świata
Kopenhaga
Problemy lidera energii odnawialnej. Nowe projekty wstrzymane
Tech
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Ugoda zamiast długiego sporu. Rząd szykuje zmiany dla podatników
Prawo
robotyczne ręce
Chcą odtworzyć "bibliotekę ludzkich zdolności manualnych"
Tech
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_1564487206
Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"
Nieruchomości
ebay
Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Tech
przemysł, biznes, inwestycje, budowa, budowanie
"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowy"
Z kraju
AdobeStock_199625542
"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów wyparowało
Łukasz Figielski
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
Z kraju
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
Turystyka
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
Donald Trump
"Wyprowadzimy statki" z cieśniny Ormuz. Trump ogłosił nową operację
TVN24
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
Ze świata
shutterstock_2534617095 (1)_1
Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu. "Spóźniają się na swoje loty"
Turystyka
shutterstock_2712770827_1
Popularny suplement diety z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Handel
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto
lotto shutterstock_2243440457
12 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
Paliwa benzyna
Ceny paliw po majówce. Tyle dziś kosztują
Moto
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego
Moto
shutterstock_2635718677
Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze
Ze świata
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
Tech
Sztuczna inteligencja
Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi
Tech
shutterstock_1441556897
Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
Turystyka
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Ze świata
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica