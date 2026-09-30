Z kraju Wielomilionowa kara dla banku. UOKiK wydał decyzję Oprac. Paulina Karpińska |

Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: fizkes/Shutterstock

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Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował praktyki stosowane przez AS Inbank i nałożył karę w wysokości 4 mln 692 tys. zł w sprawie kredytów wiązanych - podał urząd w komunikacie.

UOKiK uznał, że kredyty oferowane przez AS Inbank na zakup m.in. fotowoltaiki i pomp ciepła spełniały warunki kredytów wiązanych, choć bank traktował je jako kredyty niewiązane.

- Kredyt wiązany daje konsumentowi dodatkową ochronę, bo zakup i jego finansowanie nie są traktowane jak dwa niezależne zdarzenia. Jeśli konsument skutecznie odstępuje od finansowanej umowy sprzedaży lub usługi, odstąpienie jest skuteczne również wobec kredytu. A gdy sprzedawca nie wykona umowy, w określonych sytuacjach konsument może domagać się wykonania zobowiązania także od kredytodawcy - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do AS Inbanku z prośbą o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

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UOKiK kwestionuje sposób rozliczania kredytów

UOKiK wyjaśnił, że "kredyt wiązany to rodzaj kredytu konsumenckiego przeznaczony na sfinansowanie konkretnego towaru lub usługi. To powiązanie może wynikać m.in. ze współpracy banku ze sprzedawcą przy przygotowaniu lub zawarciu umowy kredytu". Zaznaczył jednak, że "nie każdy kredyt na zakup jest automatycznie kredytem wiązanym - decyduje o tym spełnienie warunków określonych w ustawie".

Według ustaleń urzędu bank współpracował ze sprzedawcami przy oferowaniu i zawieraniu umów kredytowych, a finansowanie było przeznaczone na konkretny zakup. W ocenie UOKiK oznaczało to, że umowy spełniały przesłanki kredytu wiązanego określone w ustawie o kredycie konsumenckim.

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UOKiK zakwestionował sposób, w jaki AS Inbank kwalifikował finansowanie oferowane przy zakupie https://t.co/DqVYa9lJpG. fotowoltaiki i pomp ciepła. Według Prezesa… pic.twitter.com/DzWWRknQr4 — UOKiK (@UOKiKgovPL) September 30, 2026 Rozwiń

Prezes UOKiK zakwestionował również praktykę AS Inbank, który po odstąpieniu od umowy kredytu wiązanego żądał zwrotu pieniędzy od konsumentów, choć w takich przypadkach rozliczenie powinno nastąpić między bankiem a sprzedawcą.

W ocenie urzędu Bank nie informował także klientów o prawie dochodzenia roszczeń, gdy sprzedawca nie wywiąże się z umowy finansowanej kredytem wiązanym.

Decyzja nie jest prawomocna. AS Inbank może odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.