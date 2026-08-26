Studenci mieli płacić więcej. UOKiK reaguje

Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Urząd przypomniał w środę, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie rozpoczęcia przez tych studentów nauki, zmiana wysokości czesnego aż do ukończenia studiów była niedopuszczalna.

Dopiero we wrześniu 2023 roku weszły w życie przepisy pozwalające uczelni podnosić czesne raz w roku, maksymalnie o poziom inflacji ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny. Możliwość ta nie obejmuje jednak studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2022/2023 lub wcześniej.

Zarzut dla Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

"Konsumenci, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, powinni mieć zagwarantowaną niezmienność ceny za studia. Tymczasem Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych mogła podwyższać opłaty za studia osobom, które rozpoczęły naukę przed wejściem w życie przepisów. Mogła tym samym łamać obowiązujące wówczas prawo" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowanie wobec Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest już kolejną interwencją dotyczącą podwyżek czesnego studentom, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2023/2024. Wcześniej prezes UOKiK wydał decyzje dotyczące Uniwersytetu SWPS i Politechniki Lubelskiej. Wtedy nałożył na uczelnie kary finansowe oraz nakazał zwrot studentom niesłusznie pobranych opłat.

"Postępowanie przeciwko Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. jej obrotu" - czytamy na stronie urzędu.

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O czym powinni pamiętać studenci?

Urząd zwrócił uwagę, że podwyżka czesnego jest możliwa jedynie o wskaźnik inflacji raz w roku. "Wynika to ze zmian w prawie, które obowiązują od września 2023 r. Jeśli rozpocząłeś studia przed rokiem akademickim 2023/2024, uczelnia nie może zmienić wysokości czesnego aż do ich ukończenia" - podkreślił urząd w komunikacie.

UOKiK podkreśla, że osoby rozpoczynające studia na prywatnych uczelniach powinny dokładnie zapoznać się z umową, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi opłat. Warto zwrócić uwagę między innymi na:

opłaty za legitymację,

powtarzanie zajęć lub semestru,

wydanie dyplomu.

Przed podpisaniem umowy urząd zaleca również zapoznanie się z programem studiów i liczbą zajęć. Ma to znaczenie w przypadku ewentualnego niewywiązania się uczelni z obowiązków wynikających z umowy.

Do momentu publikacji Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych nie zajęła stanowiska w sprawie zarzutu. Będziemy aktualizować artykuł.