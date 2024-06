"94 procent przebadanych modeli posiadało nieprawidłowości"

- Zależy nam na tym, by eliminować produkty niezgodne najszybciej, jak to możliwe. Dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową mogliśmy sprawdzić urządzenia, zanim zostały dopuszczone do obrotu - tym samym pompy ciepła, które posiadały nieprawidłowości, nie trafią do konsumentów - ocenił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.