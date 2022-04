Trzech dużych operatorów ma zwrócić klientom pieniądze. Jest decyzja urzędu

Netia, Orange i Play zwrócą klientom opłaty

Zaznaczono, że usługi były włączane automatycznie, bez wyraźnej zgody konsumentów, i to na nich ciążył obowiązek ich wyłączenia przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich. "Wiele osób piszących do UOKiK nie było świadomych tego, że muszą to zrobić" - podkreślono.

Jak przekazał Urząd, w przypadku Netii chodzi o usługi: "Bezpieczny Internet 2", "Bezpieczny Smartfon", "Identyfikacja Numeru", "Pakiet HBO HD", "GigaNagrywarka Standard", "GigaNagrywarka Maxi"; w przypadku Orange Polska: "Halo Granie", "Cyber Tarcza", "Nawigacja Orange", "Orange Smart Care", "Gdzie jest Dziecko", "Bezpieczny Internet" oraz "Internet mobilny z zapasowym pakietem danych na konto". Natomiast w odniesieniu do P4 chodzi o: "Muzyka na czekanie", "Ochrona internetu", "Play NOW usługi dodatkowe TV", "Pakiet 50 min/50 sms/mms do wszystkich", "Bezpieczny internet", "Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne", "Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci", "100 minut do innych sieci komórkowych" oraz "200 minut do innych sieci komórkowych".