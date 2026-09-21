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Z kraju

Gigantyczne kary dla hurtowni. UOKiK: pacjenci przepłacali za leki

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Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na hurtownie farmaceutyczne Neuca, Farmacol, Farmacol-Logistyka i Świat Zdrowia ponad 900 milionów złotych kar. Według urzędu spółki brały udział w niedozwolonym porozumieniu.

Jak wyjaśnił UOKiK, "największe hurtownie farmaceutyczne w Polsce przez ponad 10 lat wymieniały się między sobą wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych". To pozwalało im ograniczać rywalizację pomiędzy sobą i unikać konkurencji cenowej.

Kary za udział w niedozwolonym porozumieniu wyniosły łącznie blisko 905 mln zł:

  • Neuca - ok. 499 mln zł,
  • Farmacol-Logistyka - ok. 400 mln zł,
  • Farmacol - ok. 3,5 mln zł,
  • Świat Zdrowia, spółka z grupy Neuca - ok. 1,9 mln zł.

Urząd podał także, że Polska Grupa Farmaceutyczna, której działalność UOKiK również poddał kontroli, skorzystała z programu łagodzenia kar, przekazała UOKiK dowody i współpracowała w toku postępowania. Dzięki temu w całości uniknęła sankcji finansowych.

Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

UOKiK: w praktyce decydowali o kształcie rynku aptecznego w Polsce

UOKiK wyjaśnił, że "Grupy Neuca, Farmacol oraz Polska Grupa Farmaceutyczna to najwięksi hurtowi sprzedawcy produktów farmaceutycznych w Polsce. Ich łączny udział w rynku sprzedaży hurtowej leków w latach 2015-2022 przekraczał 70 proc". Jak wynika z komunikatu urzędu, z uwagi na skalę działalności, konkurencja i relacje pomiędzy tymi spółkami w praktyce decydują o kształcie rynku aptecznego w Polsce.

Jak podał UOKiK, ceny po których hurtownie sprzedają produkty konkretnym aptekom, nie są jawne. Przedsiębiorcy zdobywali tę wiedzę dzięki narzędziom informatycznym stosowanym w swoich programach partnerskich dla aptek, dzielili się nią z uczestnikami porozumienia i wykorzystywali ją przy własnych decyzjach handlowych.

"W zamian za m.in. rabaty, szkolenia i wsparcie marketingowe hurtownie uzyskiwały dostęp do danych o zakupach aptek. Od października 2015 r. korzystały z tego Neuca i Polska Grupa Farmaceutyczna, a od stycznia 2017 r. również spółki z grupy Farmacol" - zaznaczył UOKiK.

- Kiedy zachorujemy, musimy kupić leki. Powinniśmy mieć realny wybór, gdzie kupimy je taniej. Taki naturalny wybór daje uczciwa konkurencja, w ramach której przedsiębiorcy walczą o klientów lepszymi warunkami sprzedaży produktów. Przez ponad 10 lat największe hurtownie farmaceutyczne w Polsce, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, zamiast rywalizować o odbiorców, "synchronizowały” swoje cenniki. W ten sposób konkurencja na tym rynku została znacznie ograniczona. Na procederze korzystali uczestnicy zmowy, traciły zaś apteki, a ostatecznie pacjenci, którzy płacili więcej za leki - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Stanowisko firmy Neuca

Neuca nie zgadza się w całości z zarzutami przedstawionymi w decyzji UOKiK dotyczącej nałożonej na spółkę kary za udział w niedozwolonym porozumieniu i zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podała w komunikacie.

Po komunikacie UOKiK, kurs akcji spółki przy wysokich obrotach spadł o 13 proc. do 673 zł.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
UOKiKAptekiLeki
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