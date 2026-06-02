Z kraju Dino i cztery firmy transportowe z zarzutami. "Mogli mieć utrudnioną zmianę pracodawcy"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Dino Polska i czterem firmom przewozowym obsługującym centra dystrybucyjne tej sieci handlowej: Euro Finannce, Jar-Trans, Martrans Logistics i Mati-Trans - przekazał urząd w komunikacie.

Zarzuty otrzymało również pięciu menedżerów: trzech z Dino Polska oraz po jednym z Martrans i Mati-Trans, "którzy mogli być osobiście odpowiedzialni za niedozwolone ustalenia".

UOKiK: mogli zawrzeć zmowę ograniczającą konkurencję na rynku pracy

Jak wyjaśnił UOKiK, "przedsiębiorcy mogli zawrzeć zmowę ograniczającą konkurencję na rynku pracy", w efekcie czego kierowcy ciężarówek mogli mieć utrudnioną zmianę pracodawcy i gorsze warunki zatrudnienia".

- Ograniczanie pracownikom możliwości zatrudnienia i zmiany pracy to praktyki kojarzące się z XIX wiekiem, a nie z nowoczesną gospodarką. Rynek pracy powinien opierać się na wolnym wyborze, negocjowaniu warunków zatrudnienia i uczciwym konkurowaniu firm o pracowników - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak zaznaczył, "przedsiębiorcy, którzy łamią prawo, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami - kara za udział w zmowie to nawet 10 procent obrotu. Menedżerom z kolei grozi sankcja do 2 milionów złotych."

Przeszukania w firmach

UOKiK wyjaśnił, że "dużą część dowodów na możliwą praktykę Urząd pozyskał podczas przeszukań w siedzibach firm. Wskazują one, że przedsiębiorcy mogli uzgodnić, że firmy transportowe nie będą zatrudniać kierowców pracujących u innych uczestników porozumienia".

Urząd dodał, że "w ciągu trzech miesięcy, określanych przez przedsiębiorców jako okres karencji, kierowca nie mógł przejść do innego przewoźnika-pracodawcy, który również obsługiwał sieć handlową Dino".

Zaznaczył także, że według niego "inicjatorem i organizatorem systemu była spółka Dino Polska. To ona weryfikowała, czy konkretny kierowca może wjechać na teren centrum dystrybucyjnego, a ewentualne odstępstwa od ustaleń wymagały jej zgody. Spółka mogła wywierać presję na przewoźników, aby nie zatrudniali kierowców objętych 'karencją'".

"Celem przedsiębiorców mogło być zatrzymanie u siebie dotychczasowych pracowników, ograniczenie ich rotacji czy zmniejszenie kosztów rekrutacji. Wiedząc, że inne firmy nie zaoferują pracownikom wyższej pensji, sami nie musieli podnosić ich wynagrodzeń, które mogły być niższe niż w warunkach uczciwej konkurencji" - czytamy w komunikacie.

Redakcja biznesowa tvn24.pl skierowała do Dino Polska oraz do firm transportowych, które otrzymały zarzuty, prośbę o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

UOKiK: takie praktyki są zabronione

UOKiK wyjaśnił, że "podejrzewana zmowa to tzw. no-poach agreements. Takie praktyki są zabronione, bo oddziałują na ważny element konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami - wysokość wynagrodzeń oferowanych pracownikom. Mogą m.in. prowadzić do tego, że pensje pracowników są niższe lub nie rosną w takim stopniu, jak w sytuacji, gdyby takiej zmowy nie było".

