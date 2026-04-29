Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje

Sklepy Black Red White, Żabka Nano oraz Peek & Cloppenburg nie informowały o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wszczął przeciwko nim postępowanie.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów każdej z firm grozi kara do 10 procent obrotu. Jest to pokłosie unijnej dyrektywy Omnibus, która zobowiązuje do informowania o najniższej cenie produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką.

"Prawo do informacji to podstawowe prawo konsumenta. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony - obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Analiza UOKiK wykazuje, że nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowe oznaczanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego korzystny" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Black Red White

W sieciach salonów meblowych Black Red White zweryfikowano 454 etykiety cenowe oraz informacje zamieszczane na plakatach, banerach oraz ulotkach.

"Nieprawidłowości dotyczyły braku informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, a także wprowadzania w błąd co do korzyści cenowej jaką konsument może uzyskać, kupując dany produkt. Konsument tak naprawdę nie oszczędzał, ponieważ cena promocyjna była wyższa lub równa najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Przykładowo: aktualna cena promocyjna: 989 zł, cena przekreślona: 1439 zł. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 899 zł. Cena promocyjna powinna być niższa niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką – wtedy faktycznie możemy mówić o korzyści cenowej z promocji. W sytuacji, gdy tak nie jest, komunikat o „promocji” ma charakter wprowadzający w błąd i jest niezgodny z prawem" - czytamy w komunikacie urzędu.

Peek & Cloppenburg

Pod kątem dyrektywy "Omnibus" skontrolowano również 240 wywieszek cenowych w sklepach Peek & Cloppenburg. Zdaniem urzędu "konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zgodnie z prawem, na wywieszce produktu w obniżonej cenie, musi się pojawić jego aktualna cena oraz ta, która była najniższą w okresie 30 dni przed obniżką. Obie ceny powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie" - czytamy w komunikacie.

Żabka Nano

Z przeprowadzonych kontroli wynika również, że "w materiałach reklamowych opracowanych przez Żabka Polska i dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano obok zdjęcia produktu pojawia się w czerwonym kółku cena promocyjna napisana większą czcionką, poniżej cena wyższa przekreślona z gwiazdką. Gwiazdka odsyła do sporządzonego drobną czcionką tekstu w dolnej części reklamy, który przykładowo informuje, że przekreślona cena 'jest najniższą maksymalną z cen obowiązujących 30 dni przed promocją. Najniższe ceny w poszczególnych sklepach są podane na cenówkach przy towarach'".

Jak wskazał UOKIK, Żabka Polska nie zamieszcza najniższej ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, zgodnie z wymaganiami.

Dyrektywa "Omnibus" została uchwalona 27 listopada 2019 roku. W Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Firmom, które nie stosują się do unijnej dyrektywy, grozi kara do 10 procent obrotu.

