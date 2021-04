UOKiK "analizuje kroki prawne", Obajtek o "bezprzedmiotowym" postanowieniu sądu

Postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania, ani skuteczność nabycia Polska Press – wskazał we wpisie na Twitterze Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje dalsze kroki prawne, w tym możliwość wzruszenia postanowienia sądu o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji.

"Nieuwzględnienie wniosku RPO mogłoby doprowadzić do wykonania przez PKN Orlen decyzji nieostatecznej, bo zaskarżonej przez uprawniony do tego organ, co zasadniczo nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa" – napisano w uzasadnieniu decyzji sądu przesłanej redakcji TVN24 przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.