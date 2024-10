Milionowa kara dla czołowego producenta elektroniki

czytaj dalej

Jeśli obecne trendy demograficzne się utrzymają, do 2035 roku liczba pracowników spadnie o 2,1 miliona - przekazał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem analityków odpływ szczególnie dotknie przemysł, edukację oraz rolnictwo, przyczyniając się do znacznego spowolnienia gospodarczego. Do 2060 roku liczba ludności Polski spadnie o 6,7 miliona osób wobec 2023 roku - ocenił GUS w swojej ostatniej analizie.