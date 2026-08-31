"Nie odpuszczę". UODO reaguje na pismo Brzoski

Szef InPostu Rafał Brzoska w fałszywej reklamie. Meta na podobnych treściach zarabia wielkie pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Rafał Brzoska od dłuższego czasu zwraca uwagę na problem oszustw internetowych, w których bez zgody wykorzystywane są nazwiska i wizerunki rozpoznawalnych osób. Fałszywe reklamy często zachęcają użytkowników do inwestowania pieniędzy, zakupu podejrzanych produktów lub przekazania danych osobowych.

Założyciel InPostu poinformował, że materiały wykorzystujące jego podobiznę zniknęły ostatnio z serwisów należących do Mety. Jednocześnie nadal mają się tam pojawiać reklamy posługujące się m.in. wizerunkami prezydenta, premiera czy prezesa Narodowego Banku Polskiego.

"Obiecałem, że użyję wszelkich dostępnych prawem środków, by zatrzymać falę oszukańczego scamu w naszej sieci. Ponad tydzień temu wysłałem pismo do UODO z prośbą o zdecydowane działania" - napisał na portalu X Rafał Brzoska.

Obiecałem, że użyję wszelkich dostępnych prawem środków by zatrzymać falę oszukańczego scamu w naszej sieci. Ponad tydzień temu wysłałem pismo do @UODOgov_pl z prośbą o zdecydowane działania.



Urząd w odpowiedzi na moje pismo podjął cztery konkretne działania:

- wszczął… pic.twitter.com/dA0w2Qh7qF — Rafał Brzoska (@RBrzoska) August 31, 2026 Rozwiń

Cztery działania UODO po piśmie Brzoski

Według relacji szefa InPostu UODO podjął w tej sprawie cztery konkretne kroki. Pierwszym było wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego Facebook Poland. Brzoska ocenił, że polscy menedżerowie spółki będą musieli wyjaśnić, w jaki sposób platforma reaguje na oszukańcze treści publikowane w Polsce.

Urząd miał również potraktować skargę przedsiębiorcy jako zawiadomienie o możliwych systemowych nieprawidłowościach.

Kolejnym działaniem było zwrócenie się do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych - organu nadzorczego właściwego dla europejskiej centrali koncernu Meta - o przedstawienie projektu decyzji w postępowaniu prowadzonym od lipca 2024 roku.

Jak przekazał Brzoska, UODO skierował ponadto do Komisji Europejskiej wniosek o podjęcie systemowych działań przeciwko oszustwom wykorzystującym technologię deepfake.

Wizerunek jako dana osobowa

Brzoska podkreślił, że stanowisko regulatora ma znaczenie nie tylko dla osób publicznych, lecz także dla wszystkich użytkowników internetu.

"Regulator jednoznacznie potwierdza: fałszywe reklamy wykorzystujące czyjś wizerunek to przetwarzanie danych osobowych, a platformy nie mogą zasłaniać się wyłączeniami odpowiedzialności z DSA. Ale najważniejsza część tego pisma dotyczy Was wszystkich. Wasz wizerunek to Wasze dane osobowe. Jeżeli ktoś wykorzysta Waszą twarz lub nazwisko w fałszywej reklamie, to naruszenie RODO" - napisał Brzoska.

Założyciel InPostu zadeklarował, że będzie kontynuował walkę z internetowymi oszustwami i naciskał na instytucje oraz platformy, aby skuteczniej reagowały na fałszywe reklamy. W ostrych słowach odniósł się również do odpowiedzialności Mety za promowane w jej serwisach treści.

"Ja nie odpuszczę, dopóki scam nie przestanie być metodą oszukiwania Polaków przez przestępców i współsprawców z Meta" - stwierdził na portalu X.

Brzoska zapowiedział jednocześnie, że wkrótce poinformuje o kolejnych krokach podejmowanych w tej sprawie.