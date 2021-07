"Jesteśmy zaskoczeni, jak rośnie zainteresowanie". Minister zdrowia o paszportach covidowych

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany o to, ile do tej pory pobrano Unijnych Certyfikatów COVID w Polsce.

- Jesteśmy aż sami zaskoczeni, jak bardzo szybko cały czas rośnie zainteresowanie. Najnowsze dane (...), to jest blisko 7 milionów pobrań. Jeszcze kilka dni temu było to niecałe 6 milionów, więc naprawdę w ciągu kilku dni blisko milion pobrań tego certyfikatu - wskazał Niedzielski.

Jak stwierdził, "to zainteresowanie wynika z tego ułatwienia, które idzie za posiadaniem tego certyfikatu". - Główną korzyścią jest to, że wystarczy ten dokument okazać, żeby przekroczyć granicę w krajach, które honorują ten certyfikat. Nie ma ryzyka wpadnięcia na kwarantannę po przekroczeniu granicy i też nie ma tej dolegliwości ciągłego wykonywania badań, bo to jest coś, co w niektórych krajach jest również płatne. Więc naprawdę szczepienie jest tutaj metodą na spędzenie beztroskich wakacji - podkreślił minister zdrowia.