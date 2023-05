"GW": unijni śledczy wchodzą do NCBR

"OLAF zdecydował się wejść do Centrum, którego roczny budżet sięga 8 mld zł i którego nadzór w ramach podziału łupów w Zjednoczonej Prawicy przypadło Partii Republikańskiej Adama Bielana " - napisała "Wyborcza".

"Polska do tej pory uchodziła za kraj, który - w odróżnieniu od np. Węgier - jest na dalekim miejscu, jeśli chodzi o defraudację unijnych pieniądze. Posłanka PiS Jadwiga Emilewicz przekonywała w marcu w TVN24, że OLAF nie interesuje się Polską, bo nasz kraj wzorowo wydaje fundusze UE" - wskazała "GW".

Gazeta podkreśliła, że "już wtedy nie było to prawdą". "Portal Konkret24 sięgnął do raportu OLAF w sprawie nadużyć finansowych w 2021 r. Unijny urząd sprawdzał 95 projektów i oszacował nieprawidłowości na 11 mln euro. Ponadto OLAF badał sprawę wyłudzenia unijnych pieniędzy na konwencję partyjną przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry . Pieniądze miały pójść na organizację konferencji poświęconej sprawom klimatu, ale na konwencji powiedziano o tym zaledwie kilka zdań" - napisano w dzienniku.

"Zapewne też dlatego minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zlikwidował swoją partię Solidarna Polska i powołał nową Suwerenna Polska. Polska nie przystąpiła też do Prokuratury Europejskiej, która zajmuje się ściganiem przestępstw zagrażających budżetowi UE. Teraz OLAF zajmie się NCBiR, w którym - jak ujawniły media i posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba - od lat dochodzi do nadużyć przy zamierzonej lub niezamierzonej bierności oraz nieudolności tej agendy rządowej i służb państwa" - czytamy w "GW".

W "Loży prasowej" o NCBR

Do informacji "GW" odnieśli się dziennikarze biorący udział w programie TVN24 "Loża prasowa".

- Kiedyś pozwoliłem sobie powiedzieć, że sprawa NCBiR nie jest kwestią afery finansowej, tylko to jest faktura zapłacona politykom za zdradę i popieranie Jarosława Kaczyńskiego. (...) Tam są również pieniądze europejskie i do tej pory Polska była traktowana jako kraj, który dobrze dysponuje środkami i dlatego to się robi bardzo poważna sprawa, również z perspektywy przyszłych funduszy unijnych. (...) O wiele większych pieniędzy i rozciągniętych na czas dłuższy - podkreślił Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej".