Kosztowne skutki polskiego weta. Te projekty mogą stracić dofinansowanie

Dotkliwe skutki

Jak czytamy w "DGP" skutki weta mogą okazać się dla nas bardzo dotkliwe. Gazeta przypomina, że z funduszu odbudowy Polska miała otrzymać ponad 57 mld euro w formie dotacji i pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który każdy kraj członkowski do końca kwietnia 2021 r. ma przedstawić do oceny KE.

- Jeśli Warszawa nie porozumie się z Brukselą, to my tych pieniędzy nie dostaniemy. Istnieje ryzyko, że trafią do puli, którą podzielą między siebie pozostałe kraje w ramach umów międzyrządowych. Teoretycznie jest to możliwe, ale nie jest to też takie proste - mówi dziennikowi "osoba z rządu".