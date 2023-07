Miliony na pomoc rolnikom z Polski. Jest decyzja Komisji Europejskiej

"KE zatwierdziła kolejną pomoc rządową dla polskich rolników, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W ramach pomocy udzielone zostaną dopłaty do zakupu materiału siewnego. Pomoc rządowa na dopłaty to 210 mln zł" - napisał Telus na Twitterze.

Miliony na pomoc rolnikom z Polski - jest decyzja KE

Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów: 4,7 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja tego roku i 2,6 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych od 1 września 2021 do 15 maja 2022 r.