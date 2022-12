"To jest kalka rosyjskich klauzul w umowach gazowych. Mniejszościowy akcjonariusz może blokować wszystko"

Umowa została zawarta pod dyktando Saudi Aramco. Oddaliśmy pole we wszystkich możliwych sferach - w ten sposób Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG, skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 informacje dotyczące możliwych zapisów umowy między Orlenem a Saudi Aramco w sprawie sprzedaży Lotosu. Były prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz powiedział, że nie może zrozumieć, dlaczego zdecydowano się na parcelację i likwidację firmy, która jest kurą znoszącą złote jaja.

- Weto oznacza codzienną kontrolę nad każdym możliwym aspektem działalności spółki. To znaczy, że można zatrzymać każdą inwestycję - komentował Woźniak, pytany w TVN24 o dwa kontrowersyjne rozwiązania, które znalazły się w upublicznionych przez dziennikarzy "Czarno na białym" fragmentach projektu umowy między Orlenem a Saudi Aramco w sprawie sprzedaży części aktywów Lotosu. Chodzi o zapis dotyczący prawa sprzeciwu inwestora oraz możliwość nałożenia na Orlen kary w wysokości 500 mln dolarów w sytuacji naruszenia umowy dotyczącej dostaw ropy od Saudyjczyków.

Były minister gospodarki o umowie z Saudi Aramco

Były prezes PGNiG mówił w TVN24, że nie pewności, że zapisy przedstawione w materiale dziennikarzy TVN24 znalazły się w końcowej umowie podpisanej przez Orlen i Saudi Aramco. - Dobra taktyka dezorientacyjna polega na tym, że takich wersji umowy się pisze 20. I rozsyła się we wszystkich możliwych kierunkach. A tylko jedna jest wiążąca - stwierdził.

O przedstawionych w materiale "Czarno na białym" zapisach z projektu umowy Woźniak powiedział: - To jest kalka rosyjskich klauzul w umowach gazowych. Mniejszościowy albo równoważny akcjonariusz praktycznie jest w stanie blokować wszystko - podkreślił.

Dodał też: - Inne zapisy, które mi pokazano (dziennikarze "CnB" - red.), świadczą o tym, że umowa została zawarta pod dyktando kupującego (Saudi Aramco - red.). Co oznacza, że oddaliśmy pole we wszystkich możliwych sferach, w jakich to było negocjowane.

TVN24

Były prezes Lotosu o sprzedaży części udziałów w rafinerii

- Pan (Daniel) Obajtek (prezes Orlenu - red.), nie wiem z jakich powodów, ale ma wyobrażenie jakiegoś szefa niesamowicie dużej korporacji. Być może próbuje dorównać prezesowi Aramco, jeżeli mówi: nic nie znacząca Rafineria Gdańska, mała. To można porównać do okresu roku 2000, jak rozpocząłem pracę w Rafinerii Gdańskiej, tak można się było wypowiadać. Dzisiaj Lotos jest firmą znaczącą, na pewno na polskim rynku - stwierdził były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz.

Dodał, że Lotos powstał by "utrzymać prawidłową konkurencję" z Orlenem na polskim rynku, by klienci mieli "bezpieczną cenę paliwa". Zdaniem gościa TVN24 "ten układ był dobrze zbudowany".

- Nie mogę zrozumieć, dlaczego zdecydowano się na parcelację i likwidację Lotosu. Marki, która na rynku jest warta ponad 2 miliardy złotych. Jak można likwidować firmę, która jest kurą znoszącą złote jaja - pytał retorycznie były prezes Lotosu.

Olechnowicz poddawał w wątpliwość także ekonomiczne uzasadnienie sprzedaży udziałów w Lotosie za ustaloną z Saudyjczykami cenę.

- Po zainwestowaniu 10 miliardów złotych przez państwo (…) (Lotos) zbiera owoce tych inwestycji długoterminowych. Za pierwsze półrocze tego roku ponad 4 miliardy złotych zysku netto. Sprzedawana jest rafineria – 30 procent udziałów, w której Saudi Aramco ma zagwarantowane, że po jego stronie będzie sprzedaż 50 procent, więc 50 procent zysku. To można policzyć, że to jest 2 miliardy złotych za pierwsze półrocze. A Saudi Aramco płaci 1,15 miliarda złotych za tą część rafineryjną. Dodatkowo Saudi Aramco ma prawo weta - mówił.

Oglądaj całość piątkowych "Faktów po Faktach" w TVN24 GO:

Fakty po Faktach - Piotr Woźniak, Paweł Olechnowicz, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Gawkowski Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"W takich dealach nie ma pomyłek"

Piotr Woźniak zwrócił uwagę, że nie trzeba było sprzedawać Lotosu, żeby ropę importować z innych kierunków niż Rosja, którym to argumentem posługuje się szefostwo Orlenu. – Nie, nie trzeba było. (…) Po to, żeby zawierać transakcje, nie trzeba się pozbywać majątku - odparł.

Dodał też: - Podawano trzy główne powody, dlaczego do tej transakcji doszło. (…) Pierwszy - zwiększenie kontroli kapitałowej Skarbu Państwa w kapitale zakładowym. (…) Drugi to większa kapitalizacja firmy, co da przewagę w negocjacjach. Po co, komu negocjacje, skoro w umowie jest, że Saudi Aramco ma sprzedawać, a Orlen kupować zawrotne ilości ropy naftowej.

Woźniak podkreślał, że "w takich dealach nie ma pomyłek". - Tu się nikt nie może pomylić. To jest gorsza robota niż saperska. Nie ma pomyłek w takich dealach. Jest wyłącznie świadome działanie - powiedział.

- To, co zostało dokonane, będzie trudno odwrócić. Skutki będą naprawdę bolesne dla polskiej gospodarki, na pewno dla sektora paliwowego – stwierdził Olechnowicz.

Według byłego prezesa Lotosu "Orlen naprawdę niewiele z tego bierze, a jeżeli chodzi o zarządzanie rafinerią, to właściwie poddaje się zarządzaniu Saudi Aramco".

"Zakładnicy umowy". Reportaż "Czarno na białym"

Dziennikarze programu "Czarno na białym" dotarli do projektu umowy między Orlenem i Saudi Aramco - światowym gigantem paliwowym, który z końcem listopada stał się właścicielem 1/3 Rafinerii Gdańskiej. Wynika z niego, że po fuzji Orlenu i Lotosu Polska może utracić kontrolę nad rafinerią.

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję, oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.

Orlen po publikacji reportażu, w czwartek wieczorem 15 grudnia, wydał oświadczenie, w którym nie podważył przedstawionych w materiale kwestii dotyczących zapisów projektu umowy.

Zakładnicy umowy Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes