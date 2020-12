Od stycznia obowiązkowa rejestracja umów o dzieło w ZUS

Od początku nowego roku trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dane mają posłużyć do celów "stastyczno-analitycznych"

- Od 1 stycznia 2021 roku będziemy gotowi na możliwość przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zawarciu takich umów. Liczymy, że rejestr pozwoli przede wszystkim dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło – zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

- Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ułatwi także weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych – wskazuje szefowa ZUS.