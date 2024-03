Spory o popularną ulgę. "Skarbówka zwraca na to uwagę"

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna, to jedno z popularniejszych odliczeń podatkowych. Kto może z niej skorzystać w przypadku, gdy występuje spór między rodzicami? "Jeśli tylko matka wychowywała dziecko, ojciec nie może skorzystać w zeznaniu rocznym z odliczenia od podatku. I odwrotnie" - wskazuje "Rzeczpospolita".

Dziennik pisze, że ostatnie interpretacje skarbówki dotyczące sporów między rodzicami o ulgę na dzieci kończą się konkluzją: "wyłącznie pani przysługuje prawo do odliczenia". W związku z tym gazeta zastanawia się, "czy to oznacza, że fiskus faworyzuje matki?".

Ulga na dziecko a spór między rodzicami

- Nie, o prawie do ulgi decyduje to, kto wykonuje władzę rodzicielską, czyli zajmuje się dzieckiem. Jeśli matka, fiskus jej przyznaje odliczenie. Jeśli ojciec, on skorzysta z ulgi - mówi cytowany w "Rz" dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.