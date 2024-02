Miliony Polaków mogą skorzystać z tej ulgi

Ulga na dziecko (prorodzinna) to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych. Dzięki uldze na dziecko - po złożeniu PIT - można otrzymać zwrot podatku. Z ulgi korzysta prawie 5 milionów podatników. Sprawdź, czy i jak możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT za 2023 rok.

Rozliczenia PIT za 2023 rok ruszają 15 lutego. Jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, to powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Jak zmniejszyć podatek? Jednym ze sposobów jest zastosowanie ulgi prorodzinnej, czyli tak zwanej ulgi na dziecko. Za jej sprawą po złożeniu rocznej deklaracji PIT możemy liczyć na zwrot nadpłaconego fiskusowi podatku.

"Z ulgi na dzieci skorzystało 4,7 mln podatników. Kwota odliczona od podatku powiększona o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wyniosła 7 mld zł" - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.

Ze skarbówką można także się rozliczyć za pomocą usługi Twój e-PIT. Jednak w przypadku ulgi na dziecko część podatników musi wykonać dodatkowe czynności, aby zwrot podatku otrzymać w pełnej wysokości.

Ulga na dziecko 2024 - kto może skorzystać?

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub pełniącym funkcję rodziny zastępczej i uzyskującym dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent, jak i nierezydent podatkowy) - wyjaśniono na stronie rządowej.

Odliczenie w zeznaniu PIT za 2023 rok przysługuje na dzieci:

1) małoletnie (nie ukończyły 18. roku życia); 2) bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; 3) do ukończeniu 25. roku życia, jeśli uczą się lub studiują w Polsce lub za granicą, jeżeli dzieci te nie uzyskały: - dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem renty rodzinnej; - albo przychodów w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (19,061,28 zł).

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać osoby uzyskujące wyłącznie dochody:

- opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej, - opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Osoby, które uzyskały ponadto dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), w zeznaniu podatkowym mają prawo wykazać kwotę przysługującą do odliczenia ulgi.

PIT za 2023 rok - limity dotyczące ulgi na dziecko

Odliczenie przysługuje rodzicom i opiekunom, których dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

- 112 000 zł w związku małżeńskim (sumuje się dochody z małżonkiem), - 112 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, - 56 000 zł w przypadku osób niebędących w związku małżeńskim (również przez część roku).

Jak podało MF, ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych przez ciebie dochodów, jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską:

- w stosunku do dwójki lub więcej dzieci; - w stosunku do jednego dziecka, posiadającego: 1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub 2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo 3) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Powyższe zasady dotyczą ciebie również, jeżeli utrzymywałeś pełnoletnie dziecko (dzieci) w związku z wykonywaniem ciążącego na tobie obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

"Za dochody rodziców dla celów skorzystania z ulgi prorodzinnej rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym: opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19-proc. stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19-proc. stawką podatku, pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (podatek liniowy)" - wskazano.

Ulga na dziecko - ile wynosi?

Ulga prorodzinna przysługuje w wysokości:

- na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie), - na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł), - na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł), - na czwarte i każde kolejne dziecko - 225,00zł (2700,00 zł).

Na stronie rządowej działanie ulgi na dziecko przedstawiono na przykładzie rodzica z trójką dzieci. "Wtedy ulga wyniesie: 1112,04 zł na pierwsze dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4224,12 zł rocznie" - napisano.

Podkreślono, że "odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim".

Dodatkowy zwrot w przypadku ulgi na dziecko

"W przypadku gdy zabraknie ci podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, możesz otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu" - wskazano na stronie rządowej.

Wyjaśniono, że kwota, którą można otrzymać, "jest ograniczona" i "nie może przekroczyć zapłaconych podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszonych o odliczone od podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne".

"Do składek tych zaliczyć można również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od przychodów objętych: zwolnieniem PIT dla młodych, zwolnieniem dla powracających, zwolnieniem dla rodzin 4+, zwolnieniem dla pracujących seniorów" - podano.

Podkreślono, że nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które: odliczono w zeznaniu PIT-28, w zeznaniu PIT-36L lub zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A.

Ulga na dziecko - jak ją udokumentować?

Ulgę na dziecko można uwzględnić w składanym zeznaniu podatkowym - podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

"Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły" - wytłumaczono.

Ulga na dziecko - jaki PIT?

By rozliczyć ulgę na dziecko, trzeba złożyć:

- właściwe zeznanie podatkowe - PIT-36 lub PIT-37, - wraz z załącznikiem PIT/O.

W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

"W przypadku gdy opodatkowujesz dochody łącznie z małżonkiem, składacie jeden PIT/O. Jeżeli wam obojgu przysługuje ulga, ale składacie odrębne zeznania podatkowe, każde z was w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko z jedno was, drugie nie dołącza PIT/O do swojego zeznania" - wyjaśniono.

Więcej informacji znajdziesz na stronie podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-dziecko/.

Ulga na dzieci w Twój e-PIT

Zdarzają się sytuację, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej, jednak nie posiadają wystarczających dochodów, co powoduje, że podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego tej ulgi odliczyć. W takim przypadku wciąż możliwy jest zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.

Podatnik musi złożyć wniosek o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad odliczoną kwotę lub o całą wartość ulgi na dziecko - jeśli podatek wynosi 0 zł. Jest jednak limit, który jest równy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. Gdy w danym roku składki ZUS nie były w ogóle opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Resort finansów wyjaśnia, że aby otrzymać taki zwrot w ramach usługi Twój e-PIT, podatnik musi skorzystać z funkcjonalności "dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci" dostępnej w części "Twoje ulgi i odliczenia", jako informacja dotycząca ulgi na dziecko.

Usługa Twój e-PIT jest kluczowa, gdyż z danych MF wynika, że za 2022 rok podatkowy, większość podatników rozliczyła się elektronicznie - ok. 20 mln deklaracji, w tym ok. 11,9 mln przez platformę elektroniczną Twój e-PIT i ok. 8 mln zł przez e-Deklaracje. W postaci papierowej złożono ok. 1,3 mln PIT-ów.

Jak przekazał resort finansów, "z ulgi na dzieci skorzystało 4,7 mln podatników", a "kwota odliczona od podatku powiększona o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wyniosła 7 mld zł., w tym:

- z odliczenia od podatku skorzystało 2,7 mln podatników, a kwota odliczona od podatku wyniosła 3,9 mld zł, - dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci (kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu do wysokości łącznej kwoty składek ZUS i NFZ) otrzymało 2,4 mln podatników w kwocie 3,1 mld zł".

