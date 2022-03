Ułatwienia w transporcie drogowym w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Ministerstwo wyjaśnia

Zwolnienie pojazdów z transportami humanitarnymi z opłat w systemie e-toll, wydłużenie czasu pracy kierowców - to rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Jak poinformowało ministerstwo, transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-toll, a dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych. MI przypomniało, że samochody na ukraińskich rejestracjach mogą się także poruszać bezpłatnie płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

Rosyjska inwazja na Ukrainie. Zmiany dla kierowców

Wdrożona została również szybka ścieżka zwalniania z obowiązku posiadania zezwoleń dla samochodów ciężarowych wykonujących przewozy humanitarne. Według ministerstwa, w praktyce dla kierowców oznacza to zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia drogowego. Działania te są koordynowane przez ambasadę Ukrainy w Polsce - zaznaczył resort.

Zmiany w przepisach o czasie pracy

Jak zaznaczył, kolejnym ułatwieniem jest wprowadzenie czasowych odstępstw w stosowaniu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i pracy kierowców. Obowiązują one do 2 kwietnia 2022 r., a zakładają, że dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin. Dodatkowo po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut.