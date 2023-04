Ułatwienia dla gospodarstw rolnych. Projekt trafił do Sejmu

Kredyty na kupno środków do produkcji rolnej, a także zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów i magazynów na produkty sypkie - oto niektóre zapisy, które znalazły się w projekcie nowelizacji ustaw, który trafił w czwartek do Sejmu.

Jak uzasadnili autorzy tego projektu, zmiany prawa są spowodowane koniecznością stabilizacji rynku zbóż w związku z napływem do Polski zboża z Ukrainy . Nadmierny przywóz produktów rolnych z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek rolny, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych, m.in. poprzez zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów.

Ułatwienia dla gospodarstw rolnych

W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa resort rolnictwa proponuje wprowadzić zmianę, by nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek, nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona na pożyczki na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych. Jest to kwota w wysokości 445 mln zł.