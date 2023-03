Ukraińskie zboże trafia do Polski. Co zrobi Komisja Europejska?

czytaj dalej

Bez względu na to, czy jest to sprzedaż, darowizna czy inna forma przeniesienia prawa własności, strony takiej transakcji powinny pamiętać o zgłoszeniu tego w wydziale komunikacji oraz do ubezpieczyciela. Zapominalscy muszą liczyć się z kłopotami finansowymi - zaznaczył Damian Ziąber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zbywca pojazdu musi w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji odpowiedniego starostwa powiatowego. Jeśli tego nie zrobi, może otrzymać karę w wysokości od 200 do tysiąca złotych