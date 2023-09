Budowa kopalni w Ukrainie. Jest oświadczenie polskiego giganta

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie badać projekt związany z budową kopalni węgla koksowego w Wołyńskim Zagłębiu Węglowym w Ukrainie - zadeklarował Wojciech Kałuża, wiceprezes JSW do spraw rozwoju. Zastrzegł, że ze strony JSW nie było deklaracji kapitałowego zaangażowania w takie przedsięwzięcie. Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wydał zarząd JSW.

Grenevia podawała, że "przedmiotem porozumienia jest przyszła współpraca firm w odbudowie Ukrainy w ramach projektu budowy kopalni 'Lubelska' w Wołyńskim Zagłębiu Węglowym". "List intencyjny stanowi deklarację współpracy Famuru, spółek należących do JSW oraz Komatsu w ramach projektu budowy kopalni 'Lubelska' Nr 1-2 w Lubelsko. Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie i wydobycie węgla z tych złóż. Współpraca polegać będzie w szczególności na wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących uwarunkowań geologicznych, technicznych i prawnych w zakresie indywidualnych lub wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez sygnatariuszy listu" - informowała Grenevia.

W poniedziałek do sprawy odniósł się w oświadczeniu zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zarząd JSW wyjaśnia

Opublikowane w poniedziałek stanowisko zarządu JSW nawiązuje do - jak podano - "pojawiających się w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji dotyczących zaangażowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w odbudowę kopalni w Ukrainie".

"Chcemy to badać cały czas"

- Chcemy to badać cały czas. Nie jest tak, że mówiliśmy, że angażujemy się od razu kapitałowo. Projekt będziemy badać, to są trudne rzeczy w przemyśle. Więc tak to będziemy robić - spokojnie, mamy sporo czasu - wyjaśnił wiceprezes.