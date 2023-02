Ukraińcy w Polsce chcą pracować. Założyli tysiące firm

W styczniu 2023 roku było siedem razy więcej firmy niż w marcu 2022 roku

- Największy przyrost, miesiąc do miesiąca, aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych rozpoczynających swoją działalność miał miejsce w kwietniu ub.r., kiedy to niemal trzykrotnie zwiększyła się ich liczba w porównaniu do marca - wyjaśniła. - Natomiast w styczniu 2023 r. liczba ukraińskich firm wpisanych do CEIDG była ponad siedmiokrotnie większa niż w marcu zeszłego roku - dodała. Jak wskazała Wejt-Knyżewska większość nowych firm wpisanych do CEIDG, zakładanych przez obywateli Ukrainy zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (24 proc.). Inne województwa, w których dość często zakładane były ukraińskie działalności gospodarcze to dolnośląskie (15 proc.), małopolskie (14 proc.) i pomorskie (11 proc.). Wśród ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych zakładanych od marca 2022 r. do stycznia 2023 r., 24 proc. zajmowało się budownictwem.