Jest odpowiedź polskiego rządu na decyzję Komisji Europejskiej

Waldemar Buda komentuje

"Przedłużenie zakazu importu jest niezbędne"

"Przedłużenie zakazu importu niektórych produktów z Ukrainy do Polski jest niezbędne, ponieważ ewentualne przywrócenie importu po 15 września 2023 r. spowoduje powrót do sytuacji sprzed wprowadzenia zakazu importu w postaci destabilizacji rynku w Polsce. Istnieje realne zagrożenie, że polscy rolnicy, ze względu na ogromny napływ tańszymi ww. produktami z Ukrainy, porzucą uprawę zbóż i rzepaku, co w niedługiej przyszłości zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Polski i uzależni nasz kraj od importu podstawowych produktów rolnych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

"Obecnie ceny zbóż są niższe od 6 do 16 proc. w stosunku do cen sprzed dwóch lat (tj. przed wybuchem wojny), kiedy to koszty środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, koszty pracy) były znacząco niższe niż obecnie. Rzepak jest tańszy o prawie 6 proc. w stosunku do cen sprzed 2 lat. Ta sytuacja może doprowadzić do bankructwa producentów zbóż i roślin oleistych w kraju" - ocenił resort.