Operatorzy komórkowi obniżyli ceny połączeń z Polski na Ukrainę i oferują darmowe pakiety, aby zapewnić emigrantom z Ukrainy kontakt z bliskimi.

Operatorzy telefonii komórkowi, tacy jak Play, T-Mobile, Orange i nju mobile od piątku obniżyli ceny połączeń i dają darmowe minuty, aby zapewnić możliwość kontaktu z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji.

Play

Play - jak czytamy na stronie internetowej - od 25 lutego br. przyznaje 120 darmowych minut na połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) oraz 10 GB do wykorzystania w Polsce dla klientów Play na Kartę. Wskazano, że o sposobie aktywacji pakietu operator będzie informować dedykowaną komunikacją. Ponadto dla wszystkich klientów operator obniża ceny połączeń o ponad 80 proc. z 29 gr/min na 5 gr/min do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) aktywowaną przez klienta szybkim kodem USSD *111*201*1#.

Orange Polska

Z kolei Orange Polska obniżyła od piątku ceny połączeń o 80 proc. do 29 groszy za minutę (do stawki jak za połączenie krajowe). "Dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe" - napisano.

Zaznaczono, że chodzi zarówno o oferty na kartę jak i abonament, a z tańszych rozmów można korzystać do 10 marca. Dodano, że dla użytkowników Orange Flex przygotowano pakiet rozmów międzynarodowych na Ukrainę: 100 minut na 30 dni za 0 zł.

"Wystarczy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w swojej aplikacji Flex, by odebrać bezpłatny pakiet. W Orange Flex w każdym z pakietów social pass jest darmowy. Daje on możliwość korzystania z komunikatorów bez limitu GB, za darmo. W skład social pass wchodzą m.in. WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram, Twitter" - poinfomowano.

Plus

Wcześniej, od 24 lutego Plus uruchomił bezpłatny pakiet 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie. Jest on - jak czytamy - dostępny dla użytkowników usług na kartę (włączany krótkim kodem *121*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia) oraz klientów abonamentowych (włączany SMS-em o treści UKRAINA na numer 80125).

Ponadto operator uruchomił nową promocyjną stawkę 19 gr/min połączenia do wszystkich sieci na Ukrainę. Jest ona dostępna dla użytkowników wszystkich ofert na kartę oraz ofert abonamentowych, które weszły na rynek po 31 stycznia 2018 roku. Plus oferuje też darmowy jednorazowy pakiet 10 GB – do wykorzystania na terenie Polski, włączany na 30 dni dla klientów ofert na kartę krótkim kodem *136*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia, a dla klientów ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego i włączany SMS-em o treści 10GB na numer 80125.

T-Mobile

Operator udostępnił pakiet 300 darmowych minut na połączenia międzynarodowe do Ukrainy oraz darmowe GB. Dodatkowo przedłużono ważność konta o 100 dni klientom na kartę z Ukrainy, przebywającym w Polsce od 25.02.2022.

Usługę darmowych minut można aktywować w serwisie Mój T-Mobile (w przypadku oferty na abonament) lub poprzez wysłanie SMS-a o treści UKR300TAK na numer 80008.

Autor:ToL

Źródło: PAP