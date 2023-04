Zboże techniczne z Ukrainy sprzedane jako polskie spożywcze. Jest śledztwo

Zboże techniczne z Ukrainy zostało sprzedane jako polskie spożywcze największym producentom mąki w kraju - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita". Dziennik informuje, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo o oszustwo wielkich rozmiarów.

Jak pisze "Rz", śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. "Pokrzywdzonymi są trzy firmy z grupy największych krajowych młynarnii, które kupiły pszenicę deklarowaną jako polska od firm pod Hrubieszowem. A naprawdę sprzedano im ukraińskie zboże, które wjechało do Polski jako techniczne, więc przeznaczone do spalenia lub na pellet" - czytamy.

- Postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 miliona złotych. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy - mówi dziennikowi prok. Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu. W śledztwie dotąd nie postawiono zarzutów.

Zboże techniczne z Ukrainy

Od września do listopada 2022 roku firmy kupiły aż 1025 ton pszenicy, nie wiedząc, że pochodzi z Ukrainy. Prokuratura zabroniła gazecie ujawnienia nazw firm "z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i ochronę pokrzywdzonych". Z informacji dziennika wynika, że jedna z nich nie użyła go do produkcji mąki.

"Rz" zwraca uwagę, że to niejedyne takie śledztwo. "Po tym, gdy proceder zaczęli ujawniać rolnicy, państwowe inspekcje sanitarna, handlowa, weterynaryjna i jakości handlowej na wniosek wojewody lubelskiego zaczęły kontrolować importerów zbóż z Ukrainy. Wykryto, że jeden z nich 66 ton zboża technicznego sprzedał krajowym producentom pasz" - pisze gazeta, zauważając, że ministerstwo rolnictwa do dziś nie podało, ile zboża z Ukrainy trafiło na polski rynek od maja 2022 roku, kiedy otworzono korytarze na towary rolnicze z tego państwa.

"Rz" wyjaśnia, że kontroli granicznej (głównie zgodności dokumentów producenta z jakością towaru) poddawane jest wyłącznie zboże paszowe (inspekcja weterynarii) i konsumpcyjne (inspekcja artykułów rolno-spożywczych). Tymczasem - jak czytamy - zboże z Ukrainy wjeżdżało na polską granicę najczęściej jako "techniczne", które nie podlega jakiejkolwiek kontroli.

Wiesław Gryń, rolnik ze Stowarzyszenia "Oszukana Wieś", uważa, że termin ten wymyślili importerzy ukraińskiego zboża. - Żeby jak najszybciej przechodziło przez granicę, rząd na to pozwolił, bo obiecał udrożnić eksport z Ukrainy. Problem w tym, że to zboże miało iść tranzytem przez Polskę, a u nas zostało. Mamy dowody, że przewoźnicy z Ukrainy mieli po klika różnych list przewozowych na to, co wieźli inne pokazywali na granicy, inne w skupie - wskazuje Gryń w rozmowie z dziennikiem.

Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytania "Rz", dlaczego służba celno-skarbowa przepuszczała przez granicę zboże, które nie jest wymienione w żadnych przepisach polskich ani unijnych.

Źródło: "Rzeczpospolita"