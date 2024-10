Ugody z frankowiczami. Ministerstwo podało szacunki

czytaj dalej

Marcin Kierwiński, pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi poinformował o kwocie, jaką rząd przeznaczy na ten cel. Ma to być do 23 miliardów złotych. Jak wyjaśnił, będą to pieniądze krajowe, oraz takie, które zostaną przesunięte w ramach programów europejskich. - Prace nad tym trwają - zaznaczył.