Udostępniał filmy w sieci, musi zapłacić 47 milionów złotych. Sąd utrzymał wyrok

25-latek, który nielegalne rozpowszechniał w internecie tysiące filmów i pobierał opłaty za ich oglądanie, otrzymał karę roku więzienia w zawieszeniu, musi też zapłacić właścicielom praw autorskich ponad 47 milionów złotych. Wyrok utrzymał we wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Milionowe straty

Zarzuty postawione 25-latkowi dotyczyły działalności od września 2015 r. do początku października 2019 r., polegającej na rozpowszechnianiu - bez stosownych uprawnień - za pośrednictwem internetowego portalu, tysięcy utworów audiowizualnych (w akcie oskarżenia była mowa o blisko 62,6 tys. filmów) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Początkowo straty podmiotów, do których należały prawa autorskie do udostępnianych filmów i seriali, oszacowano na 3 mln zł. Ostatecznie liczba poszkodowanych wzrosła do blisko 40, a ich straty (czyli utracone korzyści, gdyby dystrybucja na taką skalę była legalna) wyliczone zostały na nie mniej niż 47,8 mln zł.