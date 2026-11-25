FAKTY PO FAKTACH Rząd planuje "adekwatne działania" w sprawie blokady pieniędzy przez NBP. Grabowski: widzimisię prezesa Oprac. Paulina Karpińska |

Grabowski o uchwale rządu w sprawie zablokowanych rachunków Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Rada Ministrów opublikowała w środę uchwałę dotyczącą zablokowania przez NBP rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego. Premier i minister finansów zostali zobowiązani do podjęcia "adekwatnych działań w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego".

- Myślę, że ta uchwała rządu będzie podstawą prawną do podjęcia decyzji, żeby pieniądze przechodziły. Żeby Trybunał Konstytucyjny otworzył rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedział w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 dr Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej. Jak wyjaśnił, wówczas pieniądze z rachunku Ministerstwa Finansów mogłyby przechodzić do Trybunału Konstytucyjnego przez BGK.

Grabowski: widzimisię prezesa Glapińskiego

Grabowski wyjaśnił dalej, że obecne regulacje mówią, iż "jednostki budżetowe instytucji państwa mogą mieć otwarte rachunki pomocnicze".

- No nie możemy wyobrazić sobie sytuacji, że z powodu jakiegoś widzimisię prezesa (NBP Adama Glapińskiego - red.) - bo wiadomo, że przecież bez wiedzy i zgody prezesa to by nie zostało zrobione - będzie nagle wyłączony organ państwa z normalnego funkcjonowania - powiedział dr Grabowski.

Grabowski: prawnie dopuszczalne, ale nie powinno być takich zwyczajów

Grabowski w dalszej części został zapytany o powołanie na początku listopada trzech członków Rady Polityki Pieniężnej: Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ekonomista odparł, że z prawnego punktu widzenia jest to akceptowalne, "natomiast nie powinno być tego typu działań, nie powinno być tego typu zwyczajów". - Przecież działalność w Radzie Polityki Pieniężnej jest absolutnie precyzyjnie określona. Tam nawet nie można podejmować innej pracy, poza naukową i dydaktyczną - podkreślił.

Zapytany o możliwe konsekwencje dla ratingu Polski, odparł, że ta decyzja nie powinna mieć negatywnego wpływu. Podkreślił jednak, że takie nominacje mogą wpływać na sposób sprawowania funkcji. - Przecież tu chodzi o to, żeby oni byli niezależni nie tylko od polityków z zewnątrz, ale też od siebie nawzajem i od prezesa. Bo to ma być kolektywne podejmowanie decyzji - podkreślił były członek Rady Polityki Pieniężnej.

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Dr Grabowski odniósł się także do wniosków w sprawie powołania Marcina Piątkowskiego oraz Izabeli Leszczyny do RPP. Do Senatu wpłynęły wnioski w sprawie powołania do RPP Marcina Piątkowskiego oraz Izabeli Leszczyny - poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w środę na briefingu. Dodała, że wybór nowych członków RPP może nastąpić jeszcze w 2026 r.

- Nie słyszałem ani o jednym, ani o drugim, żeby się kiedykolwiek - czy w działalności teoretycznej, czy praktycznej, zajmowali polityką pieniężną - stwierdził Grabowski. Podkreślił, że według ustawy o Narodowym Banku Polskim, do Rady Polityki Pieniężnej wybiera się osoby spośród specjalistów wyróżniających się wiedzą finansową.

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