Coraz mniej najbiedniejszych. Nowe dane GUS

Spada zasięg ubóstwa w Polsce. Z publikowanych przez Główny Urząd Statystycznego od 15 lat danych wynika, że osób żyjących w skrajnym ubóstwie jest najmniej w historii odczytów. W 2019 roku zasięg ubóstwa skrajnego spadł z 5,4 do 4,2 procent. To znaczy, że w skrajnym ubóstwie żyje co dwudziesty czwarty Polak, podczas gdy rok temu, co dziewiętnasty.