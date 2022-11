"Ubóstwo energetyczne pojawia się na przecięciu trzech istotnych kwestii"

czytaj dalej

Import węgla do Polski trwa. Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska poinformowała w piątek, że do tej pory zakontraktowano ponad 90 procent węgla z importu, planowanego do zakupu do grudnia 2022 roku. To surowiec głównie z RPA, Australii, Kolumbii i Kazachstanu - przekazała wiceszefowa resortu. Łukaszewska-Trzeciakowska zachęcała też do korzystania z rządowej porównywarki cen węgla.