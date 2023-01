Ważna informacja dla części płatników składek. Ostatnie dni na złożenie druku

Do 31 stycznia 2023 roku część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA za 2022 rok - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie. Dodał, że dane z formularza posłużą do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Jak wyjaśniono w komunikacie, "ZUS IWA za 2022 r. muszą złożyć płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek". Wskazano, że "chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, a obowiązek mają płatnicy, którzy zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 ubezpieczonych i 31 grudnia 2022 r. byli wpisani do rejestru REGON".