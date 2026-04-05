Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tyle zyskała Polska dzięki Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki

|
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Inflacja w Polsce w lutym 2026
Źródło: TVN24
Polska zyskała około 42 procent Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca do 2024 roku dzięki członkostwu w Unii Europejskiej - wynika z szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bez akcesji PKB kraju byłoby o 30 procent niższe i na poziomie z 2015 roku.

Ekonomiści Instytutu wyjaśnili, że zyski z członkostwa w Unii Europejskiej wynikają w dużej mierze z korzyści z dołączenia do wspólnego rynku europejskiego, co ułatwiło handel, inwestycje międzynarodowe, a także poprawiło ład instytucjonalny.

Geopolityczny wstrząs tysiące kilometrów stąd. "Branża już odczuwa skutki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maja Piotrowska

Dane w dolarach amerykańskich

"W stosunku do ówczesnych obliczeń wykorzystaliśmy dane realne w stałych dolarach amerykańskich, a nie w parytecie siły nabywczej, co ilustruje lepiej międzynarodową siłę gospodarczą Polski. Niemniej, obliczenia w PPP sugerują podobne korzyści z akcesji" - podkreślili ekonomiści.

Wyjaśnili, że badanie bazuje na metodzie synthetic control, polegającej na konstrukcji "hipotetycznej" Polski złożonej z grupy 22 państw (PIE nazwało je donorami), które w okresie przedakcesyjnym znajdowały się na podobnym etapie rozwoju i miały podobne cechy gospodarcze co Polska (to tzw. zmienne objaśniające).

"Z tak powstałej kontrfaktycznej Polski kreślimy ścieżkę rozwoju do 2024 r. i porównujemy ją z faktyczną ścieżkę realnego PKB per capita Polski. Różnica między dwiema ścieżkami to uzysk wynikający z akcesji do UE" - wskazał PIE.

Na potrzeby analizy oszacowano 396 modeli uwzględniających różne kombinacje grup państw oraz wyłączające wybrane zmienne objaśniające.

Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie jest szumem statystycznym"

W każdym scenariuszu - jak podał PIE - Polska wyraźnie zyskała na akcesji do UE.

"Uzysk w 2024 r. waha się od 22 proc. w najgorszym do 61 proc. w najlepszym oszacowaniu - średnio wynosi ok. 42 proc. PKB per capita w cenach stałych. Oznacza to, że szacowany przez nas uzysk z dołączenia do UE nie jest szumem statystycznym wynikającym z uwzględnienia danej zmiennej albo porażki gospodarczej pojedynczego państwa-donora, ale ma charakter systematyczny" - poinformował Instytut.

Ekonomiści podali, że ich modele analityczne przechodzą test placebo, polegający na wykonaniu analogicznych obliczeń w każdym modelu dla wykorzystanych w nim donorów. Następnie sprawdzają, czy wyniki tych państw ponad ich "hipotetyczne" odpowiedniki były tak samo imponujące jak w przypadku oszacowania dla Polski.

"Podczas dziesięciu lat od momentu dołączenia do UE ponad 80 proc. badanych przez nas państw nie było w stanie osiągnąć porównywalnego wyniku" - zauważyli.

"Odsetek ten jeszcze zwiększył się w ostatnich pięciu latach, co wskazuje, że Polska nadal czerpie zyski z dołączenia do wspólnego rynku europejskiego, np. poprzez ekspansję w handlu czy przyjmowanie zagranicznych inwestycji. Wskutek kryzysu energetycznego w 2023 r. te potencjalne zyski zmniejszyły się, choć w 2024 r. ponownie sięgnęły wartości 42 proc." - poinformował PIE.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PKBPKB PolskiUnia Europejska
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w poniedziałek
Moto
produkcja plastiku
Nadchodzi "kryzys wszystkiego"
Ze świata
Tallin
Apel banku centralnego. "Rozsądne i zalecane"
Pieniądze
Viktor Orban Robert Fico
"Możemy uniknąć tego zagrożenia". Orban i Fico namawiają
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Pierwsze takie ograniczenia paliwa w Europie
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Iran robi wyjątek dla sąsiada
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wielka Sobota. Dwie szóstki w Lotto
Pieniądze
shutterstock_688284754
"Praca nowego rodzaju". Tyle można zarobić
Wiktor Knowski
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Drenaż portfeli. "Szok energetyczny komplikuje sytuację"
Ze świata
Norwegia wybrzeże fiordy
Kontrwywiad ostrzega przed rosyjskimi kutrami
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Zakupy w święta. Jakie sklepy będą czynne
Z kraju
Majonez Wielkanoc
Który majonez jest najlepszy? Ekspertka o "magicznym składniku"
Z kraju
Emerytury
Pożyczyła 25 tysięcy, prawdopodobnie nigdy nie spłaci długu. Skarga nadzwyczajna
Z kraju
Hongkong, stacja paliw, benzyna
Najdroższe paliwo na świecie
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa, Niemcy
Tankują w Polsce. Minister proponuje dodatkowe kroki
Ze świata
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Wpływy Iranu z ropy rosną
"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie
Maja Piotrowska
ube
Fioletowy składnik podbija świat. Tymczasem niedobory rosną
Ze świata
usa, ludzie, ulica
Zatrudnienie w USA zaskoczyło. Jaki wpływ miała wojna
Ze świata
Lotnisko w Radomiu
Spadek ruchu na lotnisku w Radomiu. Nowe trasy mają odwrócić trend
Turystyka
Donald Trump przed orędziem w Białym Domu
Rekordowy budżet Trumpa. Więcej dla armii, mniej dla Amerykanów
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
Nowy trend w sieci. Social media tracą na atrakcyjności
Tech
shutterstock_2443486429
Salmonella w malinach. Jest ostrzeżenie
Handel
Orlen siedziba shutterstock_1833447871
Koniec kadencji w Orlenie i wielka zmiana składu. Co czeka spółkę
Rynki
Chip AI
Chińskie półprzewodniki z rekordami. Sankcje USA z odwrotnym efektem
Tech
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Co z wyższą wolną kwotą od podatku? Rząd pozostaje ostrożny
Dla pracownika
Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Wenecja chce walczyć z turystami i znów każe płacić
Turystyka
Microsoft logo budynek
Microsoft inwestuje miliardy w rozwój AI w Japonii
Tech
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz jest nieskuteczny. Australia zaostrza kurs wobec social mediów
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

