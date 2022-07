Tyle wynoszą zarobki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Spółka pokazała sprawozdanie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w 2021 roku zwiększyła koszty operacyjne do blisko 90 milionów złotych wobec około 51 milionów złotych rok wcześniej. Tak wynika ze sprawozdania za ubiegły rok. W tym czasie zatrudnienie wzrosło z 254 do 490 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników przekraczało 13 tysięcy złotych brutto. Członkowie zarządu zarobili zaś ponad 2 miliony złotych.

W sprawozdaniu zarządu z działalności spółki CPK od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podano, że "jako spółka celowa powołana do realizacji Programu CPK, w okresie sprawozdawczym nie osiągała przychodów z tytułu prowadzonej działalności, jednocześnie generując koszty w związku z przygotowaniem do realizacji nałożonych celów inwestycyjnych".