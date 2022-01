Fiskus wypełni za nas PIT. Kiedy zostaną udostępnione deklaracje?

Zeznania podatkowe, w tym PIT-37, będą udostępnione w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego - poinformowało TVN24 Biznes Ministerstwo Finansów. To już kolejny raz, kiedy będzie można skorzystać z deklaracji wypełnionej przez fiskusa.

Usługa Twój e-PIT funkcjonuje od połowy lutego 2019 roku. Polega ona na automatycznym przygotowaniu i udostępnieniu przez Krajową Administrację Skarbową rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych. Podatnik, który korzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

Do kiedy złożyć PIT?

Jak wynika z informacji przekazanych TVN24 Biznes przez Ministerstwo Finansów, zeznania podatkowe, w tym popularny PIT-37, będzie można składać od 15 lutego 2021 roku. Co do zasady termin złożenia deklaracji upływa z końcem kwietnia, w tym roku 30 kwietnia to jednak sobota. Oznacza to wydłużenie możliwości rozliczenia z fiskusem do 2 maja. Termin dotyczy podatników rozliczających się w ramach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Wcześniej, do końca lutego, należy złożyć zeznanie PIT-28. Dotyczy to podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na przykład w odniesieniu do dochodów uzyskanych z najmu mieszkania.

Twój e-PIT - logowania i działanie

W ubiegłym roku dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy był wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Usługa nie dotyczyła przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Do e-Urzędu Skarbowego można było - i tak będzie zapewne także w tym roku - zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do samej usługi Twój e-PIT można było zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z poprzedniego rozliczenia, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za miniony rok (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z poprzedniego rozliczenia.

Krajowa Administracja Skarbowa, czyli fiskus, przygotowuje podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. Podatnicy mogli zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia. Nawet jeśli podatnik nic nie zrobi w terminie przewidzianym na składanie zeznania, KAS automatycznie akceptuje przygotowane rozliczenie (będzie złożone w terminie).

Podatnik korzystający z usługi Twój e-PIT może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. ulgę na dzieci, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Zwrot podatku

Zaletą wypełniania PIT-37 elektronicznie jest szybki zwrot podatku. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania złożonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Twój e-PIT to 45 dni. Bardzo często w ubiegłych latach zdarzało się, że pieniądze były na koncie nawet już po kilku dniach.

Jeżeli wybierzemy formę papierową, to na zwrot będziemy musieli poczekać do trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP