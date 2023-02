Milion deklaracji w usłudze Twój e-PIT

Twój e-PIT. Skarbówka przygotowała zeznania dla ponad 24 mln podatników

W komunikacie stwierdzono, że w bieżącym roku KAS przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2022 r. dla ponad 24 mln podatników . Z danych resortu wynika, że wśród ponad miliona złożonych formularzy jest: 936 tys. deklaracji PIT-37, 35 tys. deklaracji PIT-28 , 16 tys. deklaracji PIT-38, 13 tys. deklaracji PIT-36, 0,9 tys. oświadczeń PIT-OP, 1,3 tys. deklaracji PIT-DZ. Krajowa Administracja Skarbowa przypomniała, że Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Twój e-PIT. Jak zalogować się do usługi

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi. Dodano, że do uruchomionego 1 lutego 2021 r. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już ponad 87,3 mln razy, a od początku tegorocznej akcji PIT podatnicy logowali się do systemu ponad 3,3 mln razy.