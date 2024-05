"To cena, jaką spółka zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego". Podano kwotę

Pozwy przeciwko TVP pod rządami Jacka Kurskiego

- To cena, jaką spółka, a de facto każdy z podatników zapłaci za szkodliwą działalność (b. prezesa TVP Jacka) Kurskiego i propagandystów z "Wiadomości" czy TVP Info. Za hejt i niszczenie ludzi - skomentował dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut, cytowany w piśmie. - A przecież to tylko wyimek szkodliwej działalności, która doprowadziła do zniszczenia wizerunku Telewizji Polskiej - dodał.