Rekordowe wyniki tvn24.pl. Dziękujemy!

Serwis tvn24.pl miał rekordowe wyniki w październiku. Domenę odwiedziło ponad 13 milionów realnych użytkowników, co jest najlepszym osiągnięciem w historii portalu - wynika z danych Mediapanel Gemius.

Wybory parlamentarne 2023 zbiegły się z rekordami osiąganymi przez tvn24.pl. Z danych Mediapanel Gemius wynika, że serwis tvn24.pl był najchętniej odwiedzaną domeną telewizji newsowych . W październiku odwiedziło go ponad 13 mln realnych użytkowników (13 193 280) . Jeśli chodzi o portale telewizji informacyjnych, to na drugim miejscu znalazł się polsatnews.pl (5 402 852), a na trzecim - tvp.info (3 510 216).

Rekordowe wyniki domeny tvn24.pl

Co więcej, odnotowano także rekordowy wynik 12 694 482 realnych użytkowników dla Grupy TVN WBD w kategorii Informacje i Publicystyka w październiku 2023 roku.

Ponadto osiągnięto historyczny wynik dzienny tvn24.pl , a miało to miejsce w dzień po wyborach, gdy strony domeny odwiedziło 4 633 686 realnych użytkowników . Z danych ze skryptów pomiarowych firmy Gemius wynika, że odnotowano także rekordowy wynik ponad miliona wejść na strony w domenie tvn24.pl w ciągu 10 minut od zakończenia ciszy wyborczej.

Świetne wyniki w październiku zanotowała także newsowa platforma streamingowa TVN24 GO. Wzrost liczby subskrybentów rok do roku wyniósł aż 25 proc., a dzień wyborów parlamentarnych, czyli 15 października, był rekordowy w historii serwisu jeśli chodzi o pozyskanie nowych użytkowników. 16 października natomiast to rekordowe wyniki jeśli chodzi o liczbę uruchomionych streamów w serwisie, w tym oglądalność anteny TVN24.