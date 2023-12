Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

czytaj dalej

Grupa Neonet, do której należy sieć ponad 300 sklepów ze sprzętem AGD, RTV i IT, ma poważne kłopoty. W krajowym Rejestrze Zadłużonych 30 listopada zarejestrowano wniosek o wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. To na wypadek, gdyby nie udało się dojść do porozumienia z kontrahentami. Spółka poinformowała, że zarząd złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.