TVN Warner Bros. Discovery liderem rynku w czerwcu

TVN liderem Big5

Rewelacyjne wyniki grupy w newsach

TVN Style najchętniej wybieranym kanałem lifestyle

Eurosport z najlepszym kwartałem

Stacja Eurosport 1 miała najlepszy drugi kwartał w historii. Rozegrany 4 czerwca mecz Igi Świątek z Cori Gauff w finale Roland-Garros, transmitowany równolegle w TVN i Eurosporcie 1, oglądał co trzeci widz w Polsce. Relacja przyciągnęła przed ekrany średnio 2,6 mln osób (1,25 mln w TVN i 1,38 mln w Eurosporcie 1), a w kluczowych momentach aż 3,2 mln osób. To najlepszy wynik w historii relacji z meczów Wielkiego Szlema w Polsce. Obie stacje osiągnęły łączny udział w rynku na poziomie 33 proc. Eurosport 1 był w trakcie finału najchętniej oglądaną anteną w grupie A4+, a TVN w grupie A16-49. Zakończony 5 czerwca turniej cieszył się na antenach Eurosportu rekordową popularnością. W sumie turniej przyciągnął do Eurosportu 1 aż 5,4 mln widzów, co jest wynikiem o 38 proc. lepszym niż w roku ubiegłym.