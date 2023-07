TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

Przeprowadzone przez Wavemaker badanie objęło swoim zasięgiem grupę 1500 respondentów powyżej 18. roku życia. Jak z niego wynika, Netflix, Google i TVN to marki, które najsilniej kojarzone są ze wsparciem względem społeczności LGBT+. Kolejno wskazywało na nie 23, 19 oraz 18 procent wszystkich respondentów. Dalej uplasowały się: Facebook, Durex, IKEA, Empik, McDonald's, Nike i Gazeta Wyborcza na równi z MTV. Na dalszych miejscach znalazły się: Levi's, Microsoft, HBO, CD Projekt, YES, Lego, BMW, BNP Paribas oraz Ben&Jerry.

W ramach badania ankietowanych poproszono też o ocenę zmiany logotypu na tęczowy w mediach społecznościowych z okazji miesiąca dumy. "Za" opowiedziało się 36,2 procent ankietowanych, przeciw było 19,5 procent, a 44,4 procent badanych przyznało, że jest im to obojętne. Osoby, które wyraziły negatywny stosunek względem takich gestów, poproszono o uzasadnienie swojego zdania. "I o ile 53 proc. z nich (średnio to co dziesiąty badany ogółem) rzeczywiście sprzeciwia się wspieraniu społeczności LGBT, to blisko połowa uważa po prostu, że korporacje jako pracodawcy nie powinni zajmować stanowiska w kwestii orientacji seksualnej, a jedna trzecia badanych uważa, że tęczowe logotypy to tylko chwyt marketingowy" - wyjaśnia Wavemaker.