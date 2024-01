Tusk: zmiana na stanowisku szefa Lasów Państwowych

Premier wyjaśnił, że "to jest kwestia kilku dni". - Związane jest to z faktem, że dotychczasowy dyrektor generalny, znany skądinąd, pan Józef Kubica, głównie specjalista od upartyjnienia Lasów Państwowych na skalę niespotykaną w historii lasów w całej Europie, jako radny sejmiku wojewódzkiego zostanie odwołany w ciągu kilku dni, ale po stosownych decyzjach sejmiku - stwierdził premier Tusk.

- Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów. Nie tylko do lasów państwowych, ale do polskich lasów. Powiedział mi kiedyś, że "lasy to jest święta rzecz, to nie tylko gospodarka". Gospodarka leśna jest bardzo ważną częścią tego fenomenu, jakim są polskie lasy, lasy to dobro społeczne, dobro narodowe, a nie tylko gospodarka - podkreślił szef rządu.