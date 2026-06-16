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Z kraju

Tusk zapowiada polskie auta elektryczne. W planach 400 tysięcy sztuk rocznie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Donald Tusk
Donald Tusk, podczas posiedzenia rządu, przedstawia plany dotyczące "Izery"
Źródło zdj. gł.: TVN24
Premier Donald Tusk zapowiedział, że po wakacjach Polska ma sfinalizować rozmowy z firmą Foxconn w sprawie budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. ElectroMobility Poland ma docelowo produkować 400 tysięcy aut rocznie, a pierwszy samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.

Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu o dużych inwestycjach planowanych w Polsce. Jak przekazał, rozmowy z Foxconnem i partnerami z Tajwanu mają zostać sfinalizowane jesienią.

- Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że po wakacjach, jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu - powiedział premier.

Szef rządu zapowiedział, że ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami będzie budować w Jaworznie duży hub elektromobilności.

- Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y - mówił Tusk.

Premier doprecyzował, że Polska ma mieć wyłączność na sprzedaż tych aut w Europie. Docelowo produkcja ma wynosić 400 tysięcy samochodów rocznie. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.

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Fabryka w Jaworznie. Budowa planowana na 2027 rok

Na początku maja tajwański gigant technologiczny Foxconn ogłosił strategiczne partnerstwo z ElectroMobility Poland. 13 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z EMP umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania projektu Polskiego Hubu Elektromobilności w Jaworznie. Finansowanie w wysokości 4,5 miliarda złotych ma pochodzić ze środków dłużnych KPO.

10 czerwca prezes EMP Poland Cyprian Gronkiewicz informował w Sejmie, że rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie w ramach Hubu Produkcyjno-Rozwojowego ElectroMobility Poland planowane jest na wiosnę 2027 roku. Warunkiem jest podpisanie jesienią umowy joint venture z tajwańskim partnerem.

Gronkiewicz przekazywał, że należąca do Foxconna spółka Foxtron ma już opracowaną platformę i samochody. Wspólne joint venture, z większością udziałów po stronie polskiej, ma obejmować także kolejne generacje tych platform. Mają być one rozwijane przy coraz większym udziale prac rozwojowych w Polsce. Druga generacja platformy ma mieć polski udział projektowy na poziomie 70 procent.

Szef EMP podkreślał, że obecny projekt różni się od poprzedniego między innymi bezpośrednim zaangażowaniem partnera technologicznego. Chodzi nie tylko o licencje, technologie i transfer know-how, ale też o "znaczący wkład kapitałowy".

Koncept Izery
Koncept Izery
Źródło zdjęcia: TVN24

Tusk: będziemy mieli fabrykę półprzewodników

Premier poinformował także, że rozmowy z Foxconnem dotyczą nie tylko elektromobilności. Jak mówił, rząd pracuje z tym samym partnerem nad fabryką półprzewodników na Dolnym Śląsku.

- Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników, też finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. Pamiętacie państwo, duża firma amerykańska wycofała się, też wieloletnia historia. Podjęliśmy rozmowy z partnerami, którzy byli zainteresowani także tym miejscem, w które my zainwestowaliśmy już pieniądze, i będziemy mieli tam na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem. A więc samochody i półprzewodniki - podsumował Tusk.

W czerwcu 2023 roku amerykański Intel zapowiedział inwestycję o wartości 4,6 miliarda dolarów w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Inwestycja na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej miała pozwolić na utworzenie dwóch tysięcy miejsc pracy. Intel poinformował o wycofaniu się z projektu w lipcu 2025 roku.

Tereny inwestycyjne w gminie Miękinia obejmują około 400 hektarów i mają kompletną infrastrukturę. Były przygotowywane między innymi pod inwestycję Intela. W kwietniu Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podała, że polska spółka Roltec zamierza zainwestować tam około 630 milionów złotych w budowę fabryki paneli fotowoltaicznych. W zakładzie ma powstać co najmniej 200 miejsc pracy.

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Tajwańskie firmy wskazały Polskę

W listopadzie ubiegłego roku, podczas wizyty tajwańskich przedsiębiorców, przedstawiciele samorządów Katowic, Łodzi i Wrocławia podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach tak zwanego Polskiego Trójkąta ICT. Ma on uzupełniać tajwański trójkąt półprzewodnikowy, oparty na Niemczech, Czechach oraz Polsce.

Koncepcja Polskiego Trójkąta ICT powstała wiosną 2025 roku po wizycie przedstawicieli tajwańskiej organizacji TEEMA w Polsce oraz publikacji raportu rekomendującego inwestycje we Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. TEEMA zrzesza trzy tysiące firm, w tym Foxconn i Acer.

Organizacja zarekomendowała swoim członkom Polskę jako priorytetowy kierunek ekspansji inwestycyjnej, ze szczególnym naciskiem na rozwój sektora półprzewodników oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Strona tajwańska potwierdziła to podczas polskiej misji gospodarczej na Tajwanie w czerwcu ubiegłego roku.

ElectroMobility Poland powstała w 2016 roku w celu budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Większość udziałów w spółce ma Skarb Państwa. W projekt Izery zaangażowane były wcześniej przedsiębiorstwa z Chin, ale harmonogram wielokrotnie modyfikowano i ostatecznie projekt w pierwotnym kształcie nie został zrealizowany.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TuskIzeraSamochody elektryczneElectroMobility PolandFoxconn Technology
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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