Wpłaty na fundacje Ziobry i Wiplera. Tusk o powiązaniach giełdy kryptowalut

Kryptowaluty
Donald Tusk o powiązaniach Zondacrypto z politykami prawicy, m.in. Zbigniewem Ziobro i Dariusza Mateckiego
W środę premier Donald Tusk skomentował sprawę największej giełdy kryptowalut w Polsce. Ujawnił informacje dotyczące wpłat prezesa tej giełdy na rzecz fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera. Według doniesień medialnych Zondacrypto ma mieć problemy z płynnością finansową, a jej użytkownicy z wypłacaniem pieniędzy.

- Coraz głośniej jest o sytuacji na rynku kryptowalut i problemów klientów. Zbliża się czas ponownego głosowania nad wetem prezydenta Nawrockiego, które ma utrudnić regulację rynku i ochronę pieniędzy klientów. To ważne, żeby wdrożyć europejskie regulacje - powiedział Donald Tusk.

Co się dzieje w Zondacrypto? Ekspert: kumulacja sygnałów ostrzegawczych
Dowiedz się więcej:

Co się dzieje w Zondacrypto? Ekspert: kumulacja sygnałów ostrzegawczych

TVN24

Tusk o Zondacrypto

Premier przed posiedzeniem rządu ujawnił informacje, które zebrała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Na przełomie października i listopada 2025 roku, miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tysięcy złotych wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców, Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Inna spółka związana z Zondacrypto i panem Kralem, Expo Fair Service House, zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera. Fundacja nazywa się, żeby było zabawniej, Dobry Rząd. Przelała 70 tysięcy euro. Zonda Krypto była także głównym sponsorem CPAC, imprezy prawicowych działaczy. W trakcie kampanii prezydenckiej najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydenci Duda i Nawrocki.  - wymieniał premier.

- To jest tylko część materiału - dodał.

Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi

Piotr Szostak

W lutym prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, np. umożliwiały Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w listopadzie 2025 roku. Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Estoński regulator o problemach Zondacrypto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Estoński regulator o problemach Zondacrypto

Jan Kunert

Premier apeluje do prezydenta

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Rady Ministrów premier Tusk stwierdził, że "zbliża się nieuchronnie czas ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta". Jak przekonywał, ustawa o rynku kryptoaktywów nie jest nadregulacją, tylko ma "chronić ludzi przed zdarzeniami, które mogą dramatycznie zaważyć na ich portfelach".

- Ja apeluję do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tym procederze, żeby zastanowili się nad tym, czy to jest jeszcze do zatrzymania. Ta akcja blokowania państwa polskiego. Akcja, która ma na celu prezentowanie interesów kilku wybranych firm i ludzi przeciwko interesom państwa polskiego i tysięcy obywateli - powiedział Tusk.

Premier odniósł się również do zapowiedzianego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut, którą miał przedstawić prezydent Nawrocki.

- Nie rozumiem i chyba nikt nie rozumie, co się stało z inicjatywą zapowiedzianą w imieniu prezydenta Nawrockiego. Pan minister Bogucki tuż po głosowaniu nad wetem prezydenta powiedział, że w ciągu trzech tygodni przygotują projekt ustawy prezydenckiej. Mówił o trzech tygodniach i mniejsza o to. Minęło sto dni. Czy ktoś z Was widział albo słyszał o projekcie prezydenckim w tej kwestii w sprawie regulacji rynku kryptowalut? - pytał premier.

OGLĄDAJ: Sekretarz wojny USA: dobra robota, teraz mamy szansę na prawdziwy pokój
Hegseth

Sekretarz wojny USA: dobra robota, teraz mamy szansę na prawdziwy pokój

Hegseth
Zobacz także:
shutterstock_1709019151
Duży wzrost cen mieszkań w kilku miastach Polski
Nieruchomości
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy miliony kierowców na lodzie. "Nigdy nie drożało w tym tempie"
Moto
kryptowaluty shutterstock_2537960569
Estoński regulator o problemach Zondacrypto
Jan Kunert
Donald Tusk
Premier: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Moto
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw. Nowe stawki
Moto
Minister edukacji Szwecji chce zakazać TikToka
Kolejny miliard na centrum danych. TikTok inwestuje w Finlandii
Tech
warszawa shutterstock_2293177159
Zmiany kadrowe w państwowych spółkach. Tak dużej rotacji nie było od roku
Dla pracownika
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Zwrot w sprawie Iranu. Gaz mocno w dół
Rynki
kryptowaluty
Prokuratura zbada sprawę największej polskiej giełdy kryptowalut
Z kraju
shutterstock_2044480022
Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
USA "pomogą rozładować ruch". Zapowiedź w sprawie cieśniny
Ze świata
złotówka shutterstock_1189131880
Złoty reaguje na zawieszenie broni
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa
Rynki
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle kosztują
Z kraju
Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku w Odessie
"Sprawiedliwość polega na tym, że Rosja nie przestanie być karana"
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Kryzys gorszy "niż te z lat 1973, 1979 i 2022 razem wzięte"
Ze świata
giełda
Szef wielkiego banku ostrzega. Tak wojna z Iranem może uderzyć w gospodarkę
Ze świata
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
Ze świata
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
Tech
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
Tech
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze do Tuska w sprawie Mercosur. Kosiniak-Kamysz: znowu spóźniony
Z kraju
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
Ze świata
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Co dalej z cenami paliw? Tak to widzą eksperci
Z kraju
bitcoin shutterstock_693865363
Od euforii do krypto-zimy. "Cyfrowe złoto" wystawione na próbę
Rynki
Donald Trump
Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia
Ze świata
francja stacja benzynowa paliwa
Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem
Ze świata
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
Nieruchomości
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Rynki

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica