Wpłaty na fundacje Ziobry i Wiplera. Tusk o powiązaniach giełdy kryptowalut

Donald Tusk o powiązaniach Zondacrypto z politykami prawicy, m.in. Zbigniewem Ziobro i Dariusza Mateckiego Źródło: TVN24

- Coraz głośniej jest o sytuacji na rynku kryptowalut i problemów klientów. Zbliża się czas ponownego głosowania nad wetem prezydenta Nawrockiego, które ma utrudnić regulację rynku i ochronę pieniędzy klientów. To ważne, żeby wdrożyć europejskie regulacje - powiedział Donald Tusk.

Tusk o Zondacrypto

Premier przed posiedzeniem rządu ujawnił informacje, które zebrała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Na przełomie października i listopada 2025 roku, miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tysięcy złotych wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców, Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Inna spółka związana z Zondacrypto i panem Kralem, Expo Fair Service House, zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera. Fundacja nazywa się, żeby było zabawniej, Dobry Rząd. Przelała 70 tysięcy euro. Zonda Krypto była także głównym sponsorem CPAC, imprezy prawicowych działaczy. W trakcie kampanii prezydenckiej najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydenci Duda i Nawrocki. - wymieniał premier.

- To jest tylko część materiału - dodał.

W lutym prezydent Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały wprowadzić środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, np. umożliwiały Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w listopadzie 2025 roku. Nowa ustawa różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Premier apeluje do prezydenta

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Rady Ministrów premier Tusk stwierdził, że "zbliża się nieuchronnie czas ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta". Jak przekonywał, ustawa o rynku kryptoaktywów nie jest nadregulacją, tylko ma "chronić ludzi przed zdarzeniami, które mogą dramatycznie zaważyć na ich portfelach".

- Ja apeluję do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tym procederze, żeby zastanowili się nad tym, czy to jest jeszcze do zatrzymania. Ta akcja blokowania państwa polskiego. Akcja, która ma na celu prezentowanie interesów kilku wybranych firm i ludzi przeciwko interesom państwa polskiego i tysięcy obywateli - powiedział Tusk.

Apeluję do wszystkich uczestników kryptowalutowego procederu, aby zastanowili się nad tym, czy dalej warto blokować działania państwa i reprezentowanie interesów kilku firm przeciw interesom tysięcy Polek i Polaków. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 8, 2026 Rozwiń

Premier odniósł się również do zapowiedzianego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut, którą miał przedstawić prezydent Nawrocki.

- Nie rozumiem i chyba nikt nie rozumie, co się stało z inicjatywą zapowiedzianą w imieniu prezydenta Nawrockiego. Pan minister Bogucki tuż po głosowaniu nad wetem prezydenta powiedział, że w ciągu trzech tygodni przygotują projekt ustawy prezydenckiej. Mówił o trzech tygodniach i mniejsza o to. Minęło sto dni. Czy ktoś z Was widział albo słyszał o projekcie prezydenckim w tej kwestii w sprawie regulacji rynku kryptowalut? - pytał premier.

