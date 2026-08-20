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Z kraju

Tusk broni kampanii reklamującej Polskę. "Zdania są podzielone"

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premier Donald Tusk
Rusza kampania "POLAND. More than you expected" promująca Polskę za granicą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski Barbara Mróz-Gorgoń ciężko pracuje, żeby ruszyć ze zintegrowaną kampanią, wszyscy będą bardzo zadowoleni z efektów tej pracy, ale potrzeba jeszcze trochę czasu - powiedział w czwartek premier Donald Tusk, pytany o spot promujący Warszawę. Kampania, w której występują znani sportowcy i aktorzy, spotkała się z krytyką internautów.

We wtorek Polska Organizacja Turystyczna (POT) zainaugurowała międzynarodową kampanię "POLAND. More than you expected" (Polska. Więcej niż myślisz), przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach kampanii opublikowany został 30-sekundowy spot promujący Warszawę z udziałem m.in. amerykańskiego reżysera i aktora polskiego pochodzenia Jesse'ego Eisenberga.

Według czwartkowego raportu Res Futura, 85 proc. internautów uznało reklamę za wizerunkową porażkę.

Donald Tusk broni spotu

- Niektóre pomysły fajne (...). Jak wiecie, to jest spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną. Nie jestem jego reżyserem i scenarzystą, bo gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował. Ale jak wiecie Państwo, mamy pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polski i pani profesor Mróz-Gorgoń ciężko pracuje, żebyśmy ruszyli z kampanią, już zintegrowaną ze wszystkimi dziedzinami życia i myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni z efektów tej pracy, ale jeszcze chwilę czasu potrzebujemy - mówił Tusk w czwartek podczas konferencji prasowej w Krakowie, pytany przez dziennikarzy o swoją opinię o spocie.

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Źródło zdjęcia: PFR

Premier wskazał, że zaprzyjaźnił się z Jessem Eisenbergiem i cieszy się, że zobaczył go w spocie promującym Warszawę. - Towarzyszyłem mu wtedy, kiedy odbierał ode mnie koszulkę polskiego reprezentanta i widziałem jak bardzo był wzruszony i zaangażowany emocjonalnie - mówił Tusk.

Pytany o krytykę spotu w mediach społecznościowych, premier odpowiedział, że "zdania są podzielone i zawsze będą podzielone", jak w każdym temacie.

Nowa kampania promująca Polskę za granicą. Lewandowski wśród gwiazd

Akcja pod hasłem "POLAND. More than you expected", czyli "Polska. Więcej niż myślisz", ma budować wizerunek kraju za granicą. Kampanię przygotowano na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Materiały promocyjne obejmują 30-sekundowe spoty oraz krótsze materiały przystosowane do platform takich jak Facebook czy Instagram, które przedstawiają popularne kierunki turystyczne naszego kraju, a pierwszym zaprezentowanym materiałem była reklama Warszawy.

W kampanii reklamowej wystąpili m.in. piłkarz Robert Lewandowski, a także amerykański aktor i reżyser polskiego pochodzenia Jesse Eisenberg, któremu w marcu ub.r. polskie obywatelstwo nadał prezydent Andrzej Duda. Biorą w niej udział także: Lech Wałęsa, Maryla Rodowicz, Anja Rubik czy Nikodem Rozbicki. Za muzyczną część kampanii odpowiada Jimek, czyli Radzimir Dębski.

Odbiór sportu promującego Warszawę

Celem kampanii jest promocja Polski jako kierunku turystycznego w czterech krajach europejskich: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech oraz w USA. Materiały promocyjne obejmują 30-sekundowe spoty oraz krótsze materiały przystosowane do platform, takich jak Facebook czy Instagram. Oprócz Warszawy promowane mają też być Kraków i Gdańsk, a w spotach ma pojawić się także Lech Wałęsa.

Jak wskazała we wtorek prezes POT Magdalena Krucz, promocja ma na celu pokazać Polskę "jako kraj piękny, bezpieczny i taki, który ma do zaoferowania znacznie więcej, niż można się spodziewać". Kampania kosztowała 7 mln zł i potrwa do 15 grudnia.

Duże zasięgi, 85 proc. negatywnych opinii

Według analizy Res Futura "Kampania promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej", reklama Warszawy we wtorek i w środę dotarła do 1,5 mln użytkowników internetu. Ok. 85 proc. internautów uznało spot za wizerunkową porażkę, a 15 proc. oceniło, że dobrze promuje on Polskę.

Najbardziej krytykowane było same wykonanie spotu, tj. montaż, tempo, dobór ujęć i to, ile miejsca w kadrze zajęły twarze bohaterów kosztem obrazu samej Polski. Ponadto internauci spierali się, kto właściwie powinien reprezentować kraj za granicą. Pojawiły się również pytania o zasadność i rozliczalność kilkumilionowego wydatku publicznego na krótkie materiały wideo.

Pełnomocniczka ds. marki Polska

29 lipca rząd przyjął rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski. Jak poinformował wówczas premier Donald Tusk, funkcję tę objęła dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Rolą pełnomocnika jest koordynacja działań administracji rządowej związanych z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem spójnej marki narodowej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskTurystykaRząd
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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