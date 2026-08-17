Z kraju Tusk: ceny na stacjach byłyby niższe, gdyby nie prezydent Oprac. Paulina Karpińska |

Minister energii Miłosz Motyka: wprowadzamy pakiet CPN na dwa tygodnie sierpnia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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"Dzięki naszej decyzji paliwa są tańsze o ponad 10 proc., ale kosztować będzie to ponad pół miliarda złotych" - stwierdził w poniedziałek w serwisie X premier Donald Tusk.

Jak dodał, ceny paliw "byłyby jeszcze niższe i do końca roku, gdyby nie prezydent Karol Nawrocki. Stanął po stronie koncernów paliwowych, które osiągają rekordowe zyski, nie po stronie ludzi".

Chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, którą pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK) w trybie kontroli prewencyjnej. Podatek ten był częścią pakietu CPN i miał go finansować.

Od dziś do końca wakacji obniżony VAT na paliwa i ceny regulowane. Byłyby jeszcze niższe i do końca roku, gdyby nie @NawrockiKn. Stanął po stronie koncernów paliwowych, które osiągają rekordowe zyski, nie po stronie ludzi. Dzięki naszej decyzji paliwa są tańsze o ponad 10%, ale… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2026 Rozwiń

Powrót obniżki cen paliw

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN, który trwał od 29 marca do 30 czerwca wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.