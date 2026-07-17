Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tusk: nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy

|
Donald Tusk
Tusk o programie CPN i cenach paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Premier Donald Tusk wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Podkreślił przy tym, że wytrzymałość budżetu "ma swoje granice".

Tusk podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami w Sejmie mówił o programie CPN.

- Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice - stwierdził szef rządu.

Premier o CPN

Zaznaczył też, że rząd z góry zapowiadał, iż program CPN będzie tymczasowy. - I tak wydłużyliśmy ten okres. (...) I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie - mówił.

- Nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta (Donalda) Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, popojutrze bombardowania i to wpływa na ceny [paliw - red.] - podkreślił Tusk.

Program CPN

Z końcem czerwca zakończył się rządowy program Ceny Paliwa Niżej, na mocy którego stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa (przede wszystkim benzyny i oleje napędowe) oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych.

W połowie czerwca wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

Wprowadzenie pakietu CPN wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy w związku z wybuchem pod koniec lutego konfliktu USA i Izraela z Iranem.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskCeny paliwPaliwopaliwa
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Google zainwestuje 550 mln dolarów w koncern JD
Google zapłaci pół miliarda wydawcom? Państwowy urząd zdecyduje
Tech
rowerzysta dostawa jedzenie shutterstock_2653454703
Planują zwolnić wszystkich kurierów. Resort reaguje, firma wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2704390369
Połowa przychodów na dekarbonizację. "Dobry sygnał z Brukseli"
Ze świata
Donald Trump
Wysokie cła USA. W planach silny odwet
Ze świata
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Kto zapłaci za usługi opiekuńcze? Prezydent kieruje ustawę do TK
Z kraju
Donald Trump
Płać i zarabiaj. Platforma Trumpa wprowadza kontrowersyjną usługę
Ze świata
pap_20210806_36U (1)
Sprawa RARS eskaluje. Są kolejne oskarżenia
Z kraju
Lotnisko Chopina w Warszawie
Pieniądze PAŻP zablokowane. Jest skarga do sądu
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka zyska dużego udziałowca? "Prowadzimy rozmowy"
Z kraju
ropa
Ropa dalej drożeje. Niepokój o dostawy przybiera na sile
Rynki
frank szwajcarski CHF
Zmiany dla frankowiczów
Z kraju
Jeden na jeden - Andrzej Domański
Poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapowiedź ministra
Z kraju
Osiedla mieszkaniowe w Stambule
Nieoczekiwany skutek wojny. Rośnie popyt wśród obcokrajowców
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto jest już ośmiocyfrowa
Pieniądze
Statua wolności shutterstock_1661796682
Zmiana przepisów wizowych. Surowsze regulacje
Ze świata
Minister finansów i gospodarki
Domański: nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych
Z kraju
Posiedzenie rządu w Warszawie - 14 lipca
Burza w sprawie najmu. "Najbardziej zadowolony może być biznes"
Maja Piotrowska
shutterstock_2477736445_1
Ile lat Polacy spędzą w pracy? Nowe prognozy
Dla pracownika
jagodzianki jagody bulka shutterstock_2809662765
Nie tylko jagodzianki bez jagód. Są wyniki kontroli
Z kraju
pap_20220427_0TP
Setki milionów miesięcznie. Wiceminister apeluje o wsparcie dla kluczowej agencji
Z kraju
shutterstock_2505840835
Shein traci blask. Niższa wycena i cła UE uderzają w giganta
Handel
ontroler, konsola, gry shutterstock_1695525088
Gigant wycofuje płyty. "Koniec pewnej ery"
Łukasz Figielski
Żabka
Żabka na celowniku Japonii. Mocna reakcja rynku
Z kraju
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Rekordowa inwestycja na rynku półprzewodników. "Wieloletni megatrend"
Tech
Czy nadchodzi reaktywacji polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika
Jest potencjał, brakuje strategii. To może "zabić" polskiego elektryka
Moto
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce
Z kraju
United Airlines Newark lotnisko - EQRoy shutterstock_748280290_1
Cios w linie lotnicze. Ceny w górę
Turystyka
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Wielka przemiana energetyczna do 2040. Co nas czeka
Z kraju
shutterstock_2587626395 (1)
Dostała kontrowersyjną tablicę. "Jak to mogło przejść kontrolę?"
Ze świata
Panorama miasta Helsinek z katedrą helsińską i rynkiem, Finlandia
Chłód zamiast opalania się. Coraz chętniej wybieramy te kierunki
Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica